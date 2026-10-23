शुक्र प्रदोष व्रत कथा: यहां पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत की सबसे पौराणिक कथा, धनिक पुत्र से जुड़ी है कहानी
शुक्र प्रदोष व्रत की कथा: हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। जब प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ता है, तो शुक्र प्रदोष व्रत कथा का संयोग बनता है। यहां पढ़ें शुक्र प्रदोष की सबसे पौराणिक कथा।
Shukra Pradosh Vrat Katha: आज 23 अक्टूबर 2026, शुक्रवार को शुक्र प्रदोष व्रत है। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाता है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अति उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव के पूजन का विशेष महत्व है। कहते हैं कि शिव पूजन के साथ ही व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत के पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यहां पढ़ें शुक्र प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा।
शुक्र प्रदोष व्रत कथा:
सूत जी बोले: प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे, तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें एक राजकुमार पुत्र, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक (सेठ) पुत्र था। राजकुमार, ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन गौना शेष था।
एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा- ‘नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है’। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को घर लाने का निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने माता-पिता से निश्चय बताया। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू-बेटियों को उनके घर से विदा करवाना शुभ नहीं होता है। अत: शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। माता-पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी।
ससुराल से विदा हो पति-पत्नी नगर से बाहर निकले ही थी कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आईं फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू उनका धन-धान्य लूट ले गए। दोनों रोते-पीटते घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने देखने के बाद घोषणा कि धनिक पुत्र तीन दिन में मर जाएगा।
जब ब्राह्मण पुत्र को यह समाचार मिला तो वह तुरंत मिला। उसके माता-पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा- इसे पत्नी सहित ससुराल वापस भेज दें। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि उनका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात जंच गई और अपनी पुत्रवधू और पुत्र को वापिस लौटा दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की तबीयत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट टल गए। इसके बाद उन्होंने शेष जीवन सुख और आनंदपूर्वक व्यतीत किया। अंत में वह पति-पत्नी दोनों स्वर्ग लोक को गए।
शुक्र प्रदोष व्रत के लाभ:
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, जो जातक शुक्र प्रदोष व्रत करता है उसे सुख-सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और सफलता मिलती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
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सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
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परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान