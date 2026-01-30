Shukra Pradosh Vrat Katha: शिव-पार्वती की पूजा के बाद जरूर करें शुक्र प्रदोष व्रत कथा का पाठ, पूरी होगी हर मनोकामना

आज पढ़ें प्रदोष व्रत की कथा

पौराणिक मान्यता के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण महिला निवास करती थी। पति के देहांत के बाद इस दुनिया में उसका कोई भी सहारा नहीं बचा था। अपने छोटे बेटे के साथ भिक्षा मांगकर वो किसी तरह जिंदगी जी रही थी। एक बार वह ऐसे ही भिक्षा लेकर वापस घर आ रही थी तो रास्ते में एक घायल लड़के को देखा। उसे देखकर वो ब्राह्मणी करूणा से भर जाती है। उसे दया आती है और वो उसे अपने घर ले आती है और उसकी सेवा में जुट जाती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि विदर्भ राज्य का राजकुमार था। दुश्मनों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी वजह से वो ऐसे ही भटक रहा था। स्वस्थ होने के बाद राजकुमार ब्राह्मणी और उसके बेटे के साथ ही रहने लगा। एक दिन अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या की दृष्टि राजकुमार पर पड़ती है और वह आकर्षित हो जाती है। इसके ठीक अगले दिन वह अपने माता-पिता को राजकुमार से मिलाने ले आई। उसके माता-पिता को राजकुमार बेटी की शादी के योग्य लगा। कुछ समय बाद कन्या के माता-पिता के सपने में भगवान शिव आए और उन्होंने आदेश दिया कि उनकी बेटी और राजकुमार की शादी करवा दी जाए। भगवान की आज्ञा पर वो लोग अपनी बेटी की शादी राजकुमार से जल्द ही करवा देते हैं। इधर ब्राह्मणी नियमित रूप से प्रदोष व्रत रखती थी और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा किया करती थी। इसी वजह से अंशुमति के पिता की सेना की मदद से राजकुमार ने शत्रुओं को पराजित कर विदर्भ राज्य को फिर से प्राप्त किया और अपने पिता के साथ रहने लगा। बाद में उसने ब्राह्मणी के पुत्र को अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया था। इसी वजह से माना जाता है कि प्रदोष व्रत की मदद से जिस तरह से ब्राह्मणी की जिंदगी की परिस्थिति बदली, उसी तरह ही भगवान शिव अपने हर सच्चे भक्त के कष्ट दूर करके वरदान देते हैं।