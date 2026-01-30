Hindustan Hindi News
Shukra Pradosh Vrat Upay: ढाई घंटे के इस शुभ मुूहूर्त में करें शिव-पार्वती की पूजा, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 2 चीजें

Shukra Pradosh Vrat Upay: ढाई घंटे के इस शुभ मुूहूर्त में करें शिव-पार्वती की पूजा, शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं ये 2 चीजें

संक्षेप:

Pradosh Vrat Puja Muhurat and Upay: आज शुक्र प्रदोष व्रत है। आज के दिन अगर सच्चे मन से भगवान शिव और मां पार्वती से आप कुछ मांगेंगे तो वो जरूर पूरी होगी। ऐसे में जानें आज की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि…

Jan 30, 2026 09:10 am ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Shukra Pradosh Vrat 2026: आज जनवरी महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है। आज शुक्रवार भी है और इसी वजह से इस व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। बता दें कि हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व होता है। शिव-पार्वती को समर्पित इस व्रत को लेकर काफी मान्यता भी है। कहा जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ आज कुछ मांगता है तो भगवान शिव और मां पार्वती अपनी दयादृष्टि उस पर जरूर दिखाती हैं। आज की पूजा में आप भी शिवलिंग पर कुछ चीजों को अर्पित करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर काफी लंबे समय से आपका कोई काम अटका हुआ है तो ये उपाय आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। नीचे जानें कि आज की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और साथ में जानें कि आज के दिन शिवलिंग पर क्या चीजें चढ़ानी सही मानी जाती हैं?

आज शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के हिसाब से आज प्रदोष काल शाम को 5 बजकर 15 मिनट से शुरु होकर शाम 6 बजकर 45 मिनट तक रहने वाला है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त की बात करें तो 5 बजकर 59 मिनट से लेकर रात 8 बजकर 37 मिनट के बीच पूजा की जा सकती है। लगभग ढाई घंटे इस शुभ मुहूर्त में अगर सच्चे मन से भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है।

शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीजें

अगर आपके मन में बहुत दिन से कोई इच्छा है या फिर ऐसा हो रहा है कि कोई काम बनते-बनते रुक जा रहा है तो आज के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर कुछ खास चीजों को अर्पित करके शिवजी को प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता के हिसाब से आज के दिन शिवलिंग पर अगर कच्चा दूध और केसर अर्पित किया जाए तो जिंदगी में सुख-समृद्धि के साथ-साथ लव लाइफ में आ रही अड़चनें कम होंगी। इसके अलावा आप एक और आसान सा उपाय कर सकते हैं। बेलपत्र में थोड़ा सा शहद लगातर आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपके हर रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे।

प्रदोष व्रत पर ना करें ये गलतियां

आज के दिन पूजा और व्रत के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखना जरूरी है। आज मास-मदिरा समेत हर तरह के तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही आज के दिन अपनी वाणी पर पूरी तरह से कंट्रोल रखना चाहिए। आज अपने इमोशनंस पर काबू रखें और गुस्से को कंट्रोल में रखना जरूरी है। साथ ही प्रदोष व्रत में कभी भी किसी के लिए गलत बात नहीं कहनी चाहिए और ना ही किसी से झूठ बोलना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि शिविलिंग पर कोई भी टूटी हुई चीज ना अर्पित करें। अगर आप केसर अर्पित कर रहे हैं तो इसके रेशे टूटे हुए नहीं होने चाहिए।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

