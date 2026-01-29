Shukra Pradosh Vrat 2026: शादीशुदा जिंदगी में बढ़ती जा रही है टेंशन? शिव मंदिर जाकर करें ये उपाय

संक्षेप: 30 जनवरी 2026 को इस साल का तीसरा प्रदोष व्रत पड़ रहा है। शुक्रवार की वजह से इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस खास दिन पर आप एक खास उपाय कर सकते हैं। इससे शादीशुदा जिंदगी में आने वाली दिक्कतें दूर होने लगेंगी।

Pradosh Vrat Remedies: हिंदू धर्म में कई ऐसे व्रत रखे जाते हैं जिन्हें लेकर खूब मान्यता होती है। माना जाता है कि इनके जरिए हमारी जिंदगी की मुश्किलें कम होती हैं। इस लिस्ट में प्रदोष व्रत भी आता है। हर महीने दो प्रदोष व्रत पड़ते हैं और इनका नाम दिन के हिसाब से रखा जाता है। जनवरी में ये व्रत तीन बार पड़ा है। इस महीने का आखिरी प्रदोष व्रत कल पड़ेगा। इस बार का प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ रहा है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस खास दिन पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा होती है। मान्यता है कि शिवशक्ति को समर्पित इस व्रत को रखकर सच्चे मन से जो मांगा जाए वो जरूर पूरा होता है। साथ ही अगर किसी कपल के बीच इस समय चीजें खराब चल रही हैं तो वो इस दिन एक उपाय करके इस परेशानी को दूर कर सकते हैं।

प्रदोष व्रत पर करें ये उपाय अगर आप आए दिन आपकी शादीशुदा जिंदगी में खिटपिट हो रही है। सब कुछ संभालते हुए आप परेशान हो गए हैं तो प्रदोष व्रत के दिन एक उपाय करके आप राहत पा सकते हैं। इस उपाय की मदद से आपकी शादीशुदा जिंदगी की टेंशन काफी हद तक कम होने लगेंगी। मान्यता के अनुसार इस दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। मंदिर में शिवजी और पार्वती मां की मूर्ति पर सात बार कलावा लपेट दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं हैं तो मौली को वहीं पर रख दें। इसे अर्पित करते हुए मन ही मन शिव-पार्वती से दांपत्य जीवन की खुशहाली का वरदान मांगें। साथ ही अपने सारे डाउट्स वहीं छोड़ दें। मन में सिर्फ इतनी बात रखें कि अबसे जो भी होगा वो सही ही होगा और आपके अच्छे के लिए होगा।

शुक्र प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार इस वक्त माघ का महीना चल रहा है। इस महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ कर यानी 30 जनवरी से होगा। इसकी शुरुआत सुबह 9 बजकर 31 मिनट पर हो जाएगी। वहीं इसके समापन का समय 31 जनवरी की सुबह 7 बजकर 14 मिनट है। इस हिसाब से देखा जाए तो त्रयोदशी तिथि मुख्य रूप से 30 तारीख को ही पड़ रही है और इसी वजह से ये व्रत शुक्रवार को रखा जा रहा है। कल शुक्रवार है तो इस व्रत को रखने से सुख-समृद्धि, प्रेम के साथ-साथ जीवन में सौंदर्यता का वरदान मिलता है।