क्या 5 सितंबर को रखा जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत, जानें संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त

Shukra Pradosh Vrat 2025 Date and Time: शुक्र प्रदोष का व्रत स्त्रियों के लिये विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। त्रयोदशी तिथि युक्त प्रदोष काल होने पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है।
Shukra Pradosh Vrat 2025 Date: हर महीने भोले बाबा को समर्पित प्रदोष का व्रत पड़ता है। सितंबर महीने में पहला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इसलिए यह प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहलाएगा। शुक्र प्रदोष का व्रत सुख-समृद्धि, सौन्दर्य, और वैवाहिक सुख की कामना हेतु किया जाता है। शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से शुक्र ग्रह से जुड़ी दिक्कतों से राहत मिल सकती है। यह व्रत स्त्रियों के लिये विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इस व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा घर में देवी लक्ष्मी का वास होता है। त्रयोदशी तिथि युक्त प्रदोष काल होने पर प्रदोष का व्रत रखा जाता है। शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा संध्या के समय प्रदोष काल में की जाएगी। इस दिन विधिवत शिव परिवार की उपासना होगी। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के दिन पूजा का शुभ समय-
क्या 5 सितंबर को रखा जाएगा शुक्र प्रदोष व्रत?
हां, हिन्दू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 05 सितम्बर को सुबह 04:08 मिनट पर प्रारम्भ होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 5 सितंबर को शुक्र प्रदोष व्रत किया जाएगा।
त्रयोदशी तिथि प्रारम्भ - सितम्बर 05, 2025 को 04:08 ए एम बजे
त्रयोदशी तिथि समाप्त - सितम्बर 06, 2025 को 03:12 ए एम बजे
जानें संध्या पूजा का शुभ मुहूर्त
प्रदोष पूजा मुहूर्त - 06:38 पी एम से 08:55 पी एम
अवधि - 02 घण्टे 17 मिनट्स
उपाय- शुक्र प्रदोष व्रत के दिन श्री शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा
शिवलिंग पर चढ़ाएं ये चीजें
घी
दही
फूल
फल
अक्षत
बेलपत्र
धतूरा
भांग
शहद
गंगाजल
सफेद चंदन
काला तिल
कच्चा दूध
हरी मूंग दाल
शमी का पत्ता
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।