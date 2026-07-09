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6 दिन बाद से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, अपने नक्षत्र में आकर शुक्र करेंगे कमाल

By Saumya Tiwari
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Venus nakshatra transit: शुक्र राशि परिवर्तन की तरह ही एक निश्चित समय में नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। 16 जुलाई को शुक्र अपने ही घर में वापसी कर रहे हैं। अपने नक्षत्र में आकर शुक्र तीन राशियों का खूब कल्याण करेंगे।

6 दिन बाद से इन 4 राशियों का बदलेगा समय, अपने नक्षत्र में आकर शुक्र करेंगे कमाल

Shukra nakshatra gochar 2026 July: सिंह राशि के शुक्र 16 जुलाई 2026 को मघा नक्षत्र से निकलकर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। अपने ही नक्षत्र में शुक्र के आने से यह गोचर अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जा रहा है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र जब अपने नक्षत्र में आते हैं, तो उनके शुभ प्रभावों के साथ सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शुक्र को धन,संपदा, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना गया है। ऐसे में शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों को आकस्मिक धन लाभ कराएगा। इसके साथ ही नौकरी में तरक्की और नई जिम्मेदारी, कार्यों में सफलता के साथ रिश्तों में मजबूती प्रदान करेगा। आइए जानते हैं शुक्र का अपने ही नक्षत्र में गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

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1. मेष राशि-

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे। नौकरी कर रहे लोगों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा और अटके हुए कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी और तालमेल में वृद्धि का अनुभव करेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं।

2. सिंह राशि-

शुक्र सिंह राशि में हैं। शुक्र नक्षत्र गोचर से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आपके निर्णय लेने की क्षमता अच्छी होगी। इस अवधि में आप अच्छे फैसले लेने में सफल होंगे। व्यापारियों को नई डील या अच्छी पार्टनरशिप मिलने के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे।

3. तुला राशि-

तुला राशि वालों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। इस समय धन की स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को लाभ होगा। करियर में नई उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं, जिसका लाभ आपको करियर में मिल सकता है।

4. धनु राशि-

धनु राशि वालों को शुक्र प्रभाव से भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी संभव है, जिससे धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। निवेश के लिए समय अनुकूल है। अभी किए गए निवेश का अच्छा लाभ आपको भविष्य में मिल सकता है।

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शुक्र के शुभ फलों को बढ़ाने के उपाय-

1. शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं।

2. शुक्रवार का व्रत करें।

3. शुक्र कृपा के लिए ऊं शुं शुक्राय नमः' मंत्र का नियमित रूप से जाप करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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