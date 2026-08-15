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25 अगस्त से 18 दिन ये 3 राशियां लेंगी राहत की सांस, शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से लाभ

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Venus Nakshatra Transit 2026: अगस्त के महीने में शुक्र एक बार फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का लाभ कुल 3 राशियां उठाएंगी। जानें आखिर ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं? 

Shukra Nakshatra Parivartan
ग्रह गोचर 2026

शुक्र अगस्त खत्म होने से पहले नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। बीते 11 अगस्त से शुक्र चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में विराजमान हैं। 25 अगस्त को दोपहर में लगभग 12 बजकर 55 मिनट पर चित्रा नक्षत्र में आएंगे जोकि मंगल की एनर्जी से प्रभावित है। जब भी शुक्र मंगल की एनर्जी से जुड़ते हैं तो धन-संपत्ति का लाभ देने के साथ-साथ सुख-सुविधाएं देते हैं। साथ ही नौकरी बिजनेस में तरक्की होती है और कुछ लोगों के अटके हुए काम भी बन पड़ेंगे।

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस परिवर्तन का सबसे ज्यादा लाभ तीन राशियों को मिलेगा। चित्रा नक्षत्र में शुक्र 25 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक रहने वाले हैं। ऐसे में राशियों को कुल 18 दिन तक प्रॉफिट मिलने वाला है। जानें आखिर ये 3 लकी राशियां कौन सी हैं?

मेष राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का असर

शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का लाभ मेष राशि वालों को सबसे ज्यादा मिने वाला है। इस राशि के जातकों को पैसों के मामले में अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में कोई नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है, जिससे प्रोफाइल और अच्छी और पावरफुल बनेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों को कोई नई डील मिल सकती है जिसका फायदा आगे होगा। कहीं से अटका हुआ पैसा भी मिलेगा जिससे आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती दिखेगी। रिश्तों में अगर अनबन चल रही है तो 25 अगस्त के बाद चीजें सुधरती नजर आएंगी।

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वृश्चिक राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का असर

25 अगस्त से 18 दिन के लिए वृश्चिक राशि वालों को भी लाभ मिलने वाला है। करियर में तरक्की के योग बनेंगे। वहीं आर्थिक स्थिति भी ट्रैक पर लौटती दिखेगी। मेहनत अब रंग लाएगी। करियर से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी तो मन भी खुश रहेगा। बिजनेस के मामले में नए लोगों से संपर्क हो सकता है जिसका फायदा आगे चलकर मिलेगा। इनकम बढ़ने के पूरे चांस है। घर-परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। लंबे समय से कोई अटका हुआ काम पूरा होगा।

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मीन राशि पर शुक्र नक्षत्र परिवर्तन का असर

शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन मीन राशि वालों को तरक्की के कई मौके देगा। नौकरी में चीजें और भी बेहतर हो सकती है। इस राशि के जातकों की स्थिति पहले से ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। सीनियर्स काम की तारीफ करेंगे। बिजनेस में मुनाफा मिलने के चांस हैं। अगर कोई नया काम करने की प्लानिंग है तो नई शुरूआत कर सकते हैं। हर चीज फेवर में होगी। पैसों से जुड़ी अगर कोई चिंता है तो 25 अगस्त से वो भी कम होती नजर आएगी।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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