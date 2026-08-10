कल से 4 राशियों का बदलेगा समय और भाग्य, शुक्र गोचर से आने वाले 15 दिन बीतेंगे शानदार
Shukra nakshatra parivartan 2026: सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को लगेगा। सूर्य ग्रहण से ठीक एक दिन पहले शुक्र अपने नक्षत्र में परिवर्तन करने वाले हैं। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
Shukra hast nakshatra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र नक्षत्र परिवर्तन को अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण घटना माना गया है। 11 अगस्त 2026 को शुक्र हस्त नक्षत्र में गोचर करेंगे। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। शुक्र धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र जब अपनी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं, तो सभी राशियों पर शुभ प्रभाव ही पड़ता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में ही शुक्र किसी भी राशि में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। शुक्र जब चंद्रमा के घर में आते हैं तो मानसिक चंचलता में वृद्धि होती है। शुक्र नक्षत्र गोचर से चार भाग्यशाली राशियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इन राशियों को करियर में उपलब्धि मिलने के साथ आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों के बदलेंगे दिन।
1. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र परिवर्तन शुभ रहेगा। इस समय आपकी धन की स्थिति में अच्छा बदलाव होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। कारोबार में विस्तार के योग हैं। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं।
2. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए यह समय जीवन में सुखद परिणाम लेकर आएगा। इस समय आपको करियर में नई उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। नौकरी करने वालों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। भौतिक सुख-संपदा का बढ़-चढ़कर प्रयोग करेंगे। जिस चीज में हाथ डालेंगे, सफलता पाएंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिलने के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार के योग बन रहे हैं।
3. मीन राशि-
मीन राशि वालों को इस समय लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर कोई नई जिम्मेदारी या पद मिलने के संकेत हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। बैंक-बैलेंस में वृद्धि हो सकती है। परिवार से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होती नजर आ सकती हैं। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। आर्थिक मामलों में सफलता पाएंगे। कुछ जातकों को कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।
4. तुला राशि-
तुला राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र परिवर्तन अच्छी खबर दिला सकता है। इस समय भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के पूर्ण योग बन रहे हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे और गलतफहमी दूर होने की संभावना है। पराक्रम रंग लाएगा। रोजी-रोजगार में तरक्की करेंगे। नौकरी करने वालों को सरकारी तंत्र का साथ मिलेगा। उच्चाधिकारी आपकी परफॉर्मेंस से खुश होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि इस समय भावुकता में आकर धन का निवेश नहीं करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान