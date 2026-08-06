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11 अगस्त को शुक्र बदलेंगे नक्षत्र, कुंभ समेत 4 राशियों का लगेगा जैकपॉट

By Saumya Tiwari
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Shukra nakshatra gochar 2026: शुक्र 11 अगस्त 2026 को हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के नक्षत्र में शुक्र का गोचर कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है। जानें किन 4 राशियों को मिलेंगे अच्छे फल।

Shukra hast nakshatra parivartan 2026
शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 11 अगस्त 2026

Shukra hast nakshatra parivartan 2026: धन-संपदा के कारक शुक्र एक निश्चित समय में अपनी राशि या नक्षत्र में परिवर्तन करते हैं। 11 अगस्त 2026 को शुक्र हस्त नक्षत्र में आ रहे हैं। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। शुक्र धन, ऐश्वर्य, संपदा और वैभव प्रदाता हैं। चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में शुक्र का गोचर कई राशियों को भाग्य का साथ दिलाने के साथ धन की प्राप्ति करा सकता है। आइए जानते हैं कि शुक्र का हस्त नक्षत्र में आना किन राशियों की लॉटरी लगा सकता है।

1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि के लिए यह समय धन-धान्य में वृद्धि दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपकी व्यावसायिक स्थिति अच्छी रहेगी। लंबे समय से अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार का साथ मिलेगा। धन से जुड़े मामले पूर्ण होंगे। आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं या किसी लंबित बिल की पेमेंट करने में सफल हो सकते हैं। करियर में नई उपलब्धि मिलने के संकेत हैं। नौकरी करने वालों को आय में वृद्धि या पदोन्नति मिल सकती है।

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2. तुला राशि-

तुला राशि के लिए यह समय सुखद रहेगा। इस समय आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी करने वालों को उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धन से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है।

3. मकर राशि-

मकर राशि के लिए शुक्र गोचर जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। अगर आप नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो अच्छा समय है। नौकरी में अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। भविष्य से जुड़ी योजनाएं सफल होंगी। अटके हुए कार्य पूर्ण होते नजर आएंगे। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। साहस रंग लाएगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। आमदनी बढ़ने के संकेत हैं।

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4. कुंभ राशि-

कुंभ राशि के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र गोचर अच्छा रहेगा। इस समय आपको नौकरी में कई अवसर मिल सकते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी और उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। इस समय आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी या इंक्रीमेंट मिल सकता है। करियर में उन्नति के योग बन रहे हैं। व्यापारिक उन्नति के योग हैं। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है।

शुक्र कृपा पाने के लिए करें ये उपाय-

शुक्र कृपा पाने के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें और खीर का भोग लगाएं। इस दिन मां लक्ष्मी को सफेद रंग की वस्तुओं को अर्पित करना चाहिए। इस दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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