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शुक्र और सूर्य का गोचर एक ही दिन: 16 जुलाई से इन 3 राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू

By Saumya Tiwari
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Shukra-Surya Gochar 2026 Rashifal: शुक्र और सूर्य एक ही दिन गोचर कर रहे हैं। शुक्र और सूर्य का एक ही दिन होने वाला बदलाव कई राशियों के लिए लाभकारी साबित होगा। जानें शुक्र-सूर्य मिलकर किन राशियों को प्रदान करेंगे शुभ फल।

शुक्र और सूर्य का गोचर एक ही दिन: 16 जुलाई से इन 3 राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू

Shukra-Surya Gochar 16 July 2026: 16 जुलाई 2026 को शुक्र और सूर्य गोचर कर रहे हैं। सूर्य और शुक्र का एक ही दिन होने वाला गोचर कई राशियों के जीवन में अच्छे बदलाव लाएगा। शुक्र अपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। सूर्य को पिता, आत्मा, आत्मविश्वास और साहस का कारक माना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और शुक्र को परस्पर सम माना जाता है। दोनों की ऊर्जाएं एक-दूसरे से अलग हैं। ज्योतिष में शुक्र और सूर्य का एक ही दिन गोचर दुर्लभ घटना मानी जाती है। शुक्र 29 जुलाई तक इस नक्षत्र में रहेंगे और सूर्य 17 अगस्त 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन और सूर्य गोचर से तीन राशियों को धन, करियर, सेहत और परिवार में अच्छे परिणाम मिलेंगे। जानें शुक्र-सूर्य किन राशियों को देंगे लाभ।

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सूर्य-शुक्र इन 3 राशियों का बदलेंगे समय: 16 जुलाई से मिलेंगे अच्छे फल

1. सिंह राशि-

पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य और शुक्र का एक ही दिन गोचर सिंह राशि के लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला है। कार्यक्षेत्र में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी वाणी मधुर रहेगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। इस समय आपकी किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिसका करियर में अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं। आकस्मिक धन लाभ होने से आपका बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। खर्च में कमी आएगी, जिससे बचत बढ़ेगी।

2. वृषभ राशि-

वृषभ राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। अटके हुए धन की वापसी संभव है, जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। भाग्यवश कुछ कार्यों में सफलता मिलेगी।

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3. तुला राशि-

तुला राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। ऑफिस में उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे। नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। वाणी प्रभावशाली रहेंगे। व्यापारिक जीवन में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। व्यापारिक विस्तार के प्रबल योग बन रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
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वास्तु शास्त्र
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