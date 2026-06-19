22 जून से शुक्र इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन, बुध के नक्षत्र में लेंगे एंट्री, राहत देंगे ये 5 उपाय
Shukra nakshatra parivartan 2026: शुक्र के राशि परिवर्तन की तरह नक्षत्र परिवर्तन का भी खास महत्व है। जब शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करते तो सभी राशियों पर अलग-अलग प्रभाव डालते हैं। 22 जून को शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में आ रहे हैं, जानें किन राशियों को मिलेंगे अशुभ फल।
Shukra ashlesha nakshatra gochar June 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन का विशेष महत्व है। शुक्र धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य आदि के कारक हैं। 22 जून 2026 को शुक्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे और 3 जुलाई तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं। बुध के नक्षत्र में शुक्र का आना कुछ राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इन राशियों को इस समय धन संबंधी और करियर से जुड़े मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को रहना होगा सतर्क।
शुक्र के अश्लेषा नक्षत्र में आने से इन 4 राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव:
1. मेष राशि-
मेष राशि के लिए यह समय उतार-चढ़ाव भरा साबित हो सकता है। इस समय आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। भौतिक सुखों में कमी का अनुभव कर सकते हैं। नौकरी में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। उच्चाधिकारियों के साथ वाद-विवाद हो सकता है। वाहन प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि वालों को इस समय वाणी और गुस्से पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। बेकार की चीजों में धन खर्च करने से बचें, वरना कर्ज की स्थिति आ सकती है। निवेश के लिए समय अच्छा नहीं है। आपकी वाणी या शब्दों से लोगों को ठेस पहुंच सकती है। जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी का अनुभव कर सकते हैं। इस समय किसी भी व्यक्ति के साथ रुपए-पैसों के लेन-देन से बचना चाहिए।
3. सिंह राशि-
सिंह राशि की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। इस समय खर्च की अधिकता रहेगी, जिससे आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। सिरदर्द, नेत्रपीड़ा या अनिद्रा का शिकार हो सकते हैं। सेहत में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। वाद-विवाद से दूरी बनाकर रखें। ऑफिस की राजनीति से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
4. कन्या राशि-
कन्या राशि वालों को इस समय मेहनत के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेंगे, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से यह समय अनुकूल नहीं है। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत से बचें। भाई-बहन के साथ अनबन के संकेत हैं। धन संबंधी योजनाएं अभी टाल दें, वरना नुकसान हो सकता है।
शुक्र कृपा पाने के लिए करें ये उपाय:
1. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए प्रतिदिन ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप लाभकारी माना जाता है।
2. शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए।
3. शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुएं जैसे मिठाई, चीनी, दूध और सफेद वस्त्रों का दान करना चाहिए।
4. शुक्रवार के दिन व्रत करना लाभकारी माना जाता है।
5. शुक्रवार के दिन सफेद या क्रीम कलर के वस्त्र धारण करना चाहिए।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान