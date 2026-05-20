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Shukra Gochar: राहु के नक्षत्र में आए शुक्र, 28 मई तक इन 4 राशियों के लोग रहें संभलकर

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra nakshatra transit 2026:  शुक्र इस समय राहु के नक्षत्र में हैं। राहु के नक्षत्र में शुक्र के आने से कई राशियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशि वालों को रहना होगा संभलकर।

Shukra Gochar: राहु के नक्षत्र में आए शुक्र, 28 मई तक इन 4 राशियों के लोग रहें संभलकर

Venus nakshatra transit 2026, शुक्र नक्षत्र परिवर्तन: धन-संपदा के कारक शुक्र 20 मई 2026, बुधवार को राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर गए हैं। अधिकमास में शुक्र का राहु के नक्षत्र में गोचर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 28 मई 2026 गुरुवार तक शुक्र राहु के नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ज्योतिष में शुक्र को शुभ, तो राहु को क्रूर ग्रह माना जाता है। राहु के नक्षत्र में शुक्र का संयोग मिथुन व धनु समेत 4 राशियों के जीवन में उथल-पुथल ला सकता है।

जानें शुक्र का आर्द्रा नक्षत्र में गोचर किन राशियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है-

1. मिथुन राशि- शुक्र नक्षत्र गोचर से मिथुन राशि वालों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में सतर्कता बरतने की जरूरत है। बेवजह के वाद-विवाद से दूर रहें। क्रोध से बचें। व्यापारियों को निवेश बहुत सोच-समझकर करने की जरूरत है। पारिवारिक मामलों को बहुत शांति और धैर्य के साथ निपटाएं। वाणी पर संयम बरतें।

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2. कर्क राशि- कर्क राशि वालों को शुक्र नक्षत्र गोचर से आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। इस समय आपके बेवजह के खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। इस समय आपकी किसी करीबी व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें।

3. वृश्चिक राशि- शुक्र नक्षत्र गोचर से वृश्चिक राशि वालों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपके कार्यों में अड़चनें आ सकती है। मेहनत के अनुरूप फल नहीं मिलने से मन परेशान रह सकता है। किसी भी मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। इस दौरान कोई भी बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है। निवेश से बचें या फिर एक्सपर्ट राय लेने के बाद ही धन का निवेश करें।

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4. धनु राशि- धनु राशि वालों को इस समय परिवार और काम के बीच तालमेल बनाकर चलने की जरूरत है। नौकरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए काम पर फोकस बनाए रखें। वाद-विवाद से दूर रहें। विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। अपनों के साथ दूरियां बन सकती हैं, इसलिए अपनी वाणी पर संयम बरतें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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