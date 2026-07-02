केतु के नक्षत्र में शुक्र गोचर: 4 जुलाई से इन 5 राशियों की बढ़ेगी टेंशन, राहत देंगे ये 5 उपाय
Venus nakshatra transit 2026: शुक्र 4 जुलाई को केतु के नक्षत्र में आने वाले हैं। शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से कई राशियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगी परेशानी और राहत के उपाय भी।
Shukra nakshatra parivartan 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को भोग-विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र धन-संपदा, सुख-सौंदर्य और वैभव-ऐश्वर्य आदि के कारक हैं। शुक्र समय-समय पर राशि परिवर्तन की तरह नक्षत्र परिवर्तन भी करते रहते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार, 4 जुलाई 2026 को शुक्र मघा नक्षत्र में गोचर करेंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। केतु के नक्षत्र में शुक्र गोचर एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, केतु के नक्षत्र में शुक्र का प्रभाव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों तरह का हो सकता है। जब केतु के प्रभाव या छाया में शुक्र आते हैं तो यह व्यक्तित्व, स्वभाव, प्रेम और वित्तीय स्थिति को प्रभावित करते हैं। शुक्र शुभता का प्रतीक है, जबकि केतु आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। शुक्र के मघा नक्षत्र गोचर से कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ सकता है, जिससे इस समय इनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। आइए जानते हैं शुक्र मघा नक्षत्र गोचर से किन राशियों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें।
शुक्र नक्षत्र गोचर: 4 जुलाई से इन 5 राशियों के लोग रह सकते हैं परेशान
1. मेष राशि-
पंडित जी के अनुसार मेष राशि के लिए शुक्र गोचर प्रतिकूल प्रभावों वाला साबित हो सकता है। इस समय आपको धन संबंधी मामलों में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी में अड़चनें आ सकती हैं। भौतिक सुखों में कमी का अनुभव कर सकते हैं। खर्च की अधिकता मन को परेशान कर सकती है।
2. कर्क राशि-
कर्क राशि के लिए यह समय अशुभ प्रभावों वाला सिद्ध हो सकता है। इस समय आपको व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बैलेंस बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। अपनों के साथ रिश्तों में दरार आ सकती है। आय से अधिक खर्च हो सकता है, जिससे आर्थिक बजट हिल सकता है।
3. मकर राशि-
मकर राशि के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस समय आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के साथ अनबन या गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं। धन की स्थिति उतार-चढ़ाव वाली साबित हो सकती है। व्यापार में मुनाफा कम हो सकता है। वाणी पर कंट्रोल रखें। वाद-विवाद से दूर रहें।
4. धनु राशि-
धनु राशि वालों के लिए शुक्र नक्षत्र गोचर थोड़ा कष्टदायक हो सकता है। इस समय आपके अनाप-शनाप खर्च हो सकते हैं, जिससे वित्तीय स्थिति बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। व्यापार विस्तार में अड़चनें आ सकती हैं। परिवार में अशांति हो सकती है। भ्रामक या मन को परेशान करना वाला समाचार मिल सकता है।
5. कुंभ राशि-
कुंभ राशि वालों के लिए करियर में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। भाग्य का साथ नहीं मिलने से कार्यों में बाधाएं बनी रह सकती हैं। धन का आवक कमजोर पड़ सकता है। बचत करना कठिन होगा, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव बना रहेगा। यात्रा करने से बचें।
शुक्र के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय-
1. शुक्र कृपा पाने के लिए शुक्रवार का व्रत करें और इस दिन मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें।
2. मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।
3. शु्क्रवार के दिन सफेद वस्तुएं जैसे चीनी, दही, दूध, वस्त्र और मिठाई आदि का दान करें।
4. प्रतिदिन या शुक्रवार के दिन शुक्र ग्रह के मंत्र ॐ शुं शुक्राय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें।
5. कमजोर शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान