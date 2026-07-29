आज से इन 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू, शुक्र नक्षत्र गोचर से होगा चौतरफा लाभ
Shukra nakshatra parivartan 2026: शुक्र 29 जुलाई को अपने नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र बदलते ही कुछ राशियों की किस्मत भी बदल सकती है। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।
Shukra in uttara phalguni nakshatra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का गोचर अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। शुक्र को धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य के कारक हैं। जब भी शुक्र अपनी राशि या नक्षत्र बदलते हैं, तो इसका प्रभाव राशिचक्र की सभी 12 राशियों पर पड़ता है। शुक्र गोचर का राशियों पर शुभ-अशुभ प्रभाव पड़ता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, धन के प्रदाता शुक्र 29 जुलाई को उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, सूर्य के नक्षत्र में शुक्र गोचर से वृषभ, मिथुन, सिंह और मकर राशि वालों को पूरा लाभ मिलेगा। शुक्र का प्रभाव इन राशियों के जीवन में हर ओर से सफलता और उन्नति प्रदाता साबित होगा। इस समय इन राशियों की आर्थिक स्थिति में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिल सकता है। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से भाग्यशाली राशियों को किस तरह के फल प्राप्त होंगे।
शुक्र नक्षत्र गोचर: 29 जुलाई से इन 4 राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू
1. वृषभ राशि-
वृषभ राशि वालों को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। भाग्यवश आपका अटका हुआ धन वापसी मिल सकता है। धन आगमन से आर्थिक स्थिति या बैंक-बैलेंस में सुधार के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए समय अच्छा कहा जाएगा। इस समय आपके व्यापार को गति या विस्तार मिलने के योग बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में नई उड़ान भरेंगे। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहेगा।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह समय लाभकारी रहेगा। इस समय आपके व्यापारिक मुनाफे में वृद्धि हो सकती है। आपके धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। व्यापारियों को बड़ी डील या सौदा मिल सकता है। किस्मत का साथ मिलने से अटके हुए काम पूर्ण होंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा।
3. सिंह राशि-
सिंह राशि के लिए शुक्र का उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर लाभकारी रहेगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। कानूनी मामलों में विजय प्राप्त होगी। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी। नौकरी करने वाले कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। इस समय आप भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
4. मकर राशि-
मकर राशि के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। इस समय कार्यक्षेत्र में आपको कार्यक्षमता दिखाने के अवसर मिलेंगे। कार्यशैली में सुधार होगा। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। धन की स्थिति अच्छी होगी। पैतृक संपत्ति का लाभ उठा सकते हैं। नौकरी करने वाले कुछ जातकों को आय में वृद्धि के साथ प्रमोशन मिल सकता है। कामकाज की स्थिति भी पहले से बेहतर होती नजर आ सकती है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान