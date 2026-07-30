Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

11 अगस्त से इन 3 राशियों के बदलेंगे दिन, शुक्र नक्षत्र गोचर से होगा बंपर लाभ

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Shukra Gochar 2026:  शुक्र एक निश्चित समय में अपनी राशि की तरह नक्षत्र में भी बदलाव करते हैं। सावन में शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे और तीन राशियों का महाकल्याण करेंगे। जानें पंडित जी से शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ।

Venus nakshatra transit 2026
शुक्र हस्त नक्षत्र परिवर्तन 2026

Venus nakshatra transit 2026, शुक्र नक्षत्र परिवर्तन 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, समृद्धि, प्रेम और सौंदर्य का कारक माना जाता है। सावन में शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है। इस समय शुक्र उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में हैं और 11 अगस्त 2026 को चंद्रमा के हस्त नक्षत्र में आएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और चंद्रमा के बीच शत्रुता का भाव माना जाता है। शत्रुता का भाव होने के बावजूद हस्त नक्षत्र में शुक्र गोचर तीन राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र और चंद्रमा के बीच शत्रुता का भाव है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा नकारात्मक या प्रतिकूल नहीं होता है। इस दौरान मानसिक चंचलता बढ़ जाती है। जब शुक्र चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह कुछ राशियों के लिए लाभकारी परिणाम प्रदान करता है। आइए जानते हैं शुक्र का हस्त नक्षत्र गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।

ये भी पढ़ें:केतु के प्रभाव से दूर हो रहे शुक्र, 1 अगस्त से 6 राशियों की चमकेगी किस्मत

1. कर्क राशि-

पंडित उपाध्याय के अनुसार, कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का हस्त नक्षत्र गोचर भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा। पारिवारिक जीवन में मधुरता आएगी और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी और आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय कहा जाएगा। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी। व्यापारिक विस्तार के योग हैं। कार्यक्षेत्र पर मनचाही तरक्की प्राप्त हो सकती है। कोर्ट-कचहरी में विजय के संकेत हैं। शत्रु परास्त होंगे।

2. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह गोचर साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि कराएगा। इस समय आपको भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र में आपके कौशल या क्रिएटिविटी की तारीफ हो सकती है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। यह गोचर आपके करियर में नई उड़ान या पहचान दिलवा सकता है।

ये भी पढ़ें:शत्रु राशि में आ रहे मंगल, 2 अगस्त से इन 4 राशियों की बढ़ाएंगे टेंशन

3. मीन राशि-

मीन राशि के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ और उन्नति दायक रहेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुकी हुई कोई इच्छा पूरी हो सकती है। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली की तारीफ हो सकती है। नौकरी पेशा करने वालों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति मिल सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं और तारीफ मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश आमदनी के नए साधन बन सकते हैं।

ये भी पढ़ें:29 जुलाई से इन 4 राशियों का गोल्डन पीरियड शुरू, शुक्र नक्षत्र गोचर करेगा कमाल

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने