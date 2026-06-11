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11 जून से आने वाले 12 दिन इन 4 राशियों के लिए महत्वपूर्ण, लाइफ में होंगे कई अहम बदलाव

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra nakshatra parivartan 2026: शुक्र 11 जून 2026 को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में बदलाव का असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। जानें किन राशियों को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से मिलेगा धन और करियर में तरक्की।

11 जून से आने वाले 12 दिन इन 4 राशियों के लिए महत्वपूर्ण, लाइफ में होंगे कई अहम बदलाव

Shukra Gochar 11 June 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को अत्यंत शुभ और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है। शुक्र धन, संपदा और वैभव के कारक हैं। जब शुक्र राशि परिवर्तन या नक्षत्र गोचर करते हैं, तो मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालते हैं। आज 11 जून 2026, गुरुवार को शुक्र नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र का गोचर शनि के पुष्य नक्षत्र में हो रहा है। इस नक्षत्र में शुक्र 22 जून तक रहेंगे। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पु्ष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। यह ज्ञान, वृद्धि और स्थिरता का कारक है। शुक्र के पुष्य नक्षत्र में आने से आने वाले 12 दिनों में कई राशियों को आर्थिक स्थिरता, करियर में उन्नति और कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है।

जानें शुक्र नक्षत्र गोचर से किन राशियों को होगा लाभ-

1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि के लिए शुक्र का पुष्य नक्षत्र गोचर सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला साबित हो सकता है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। वाणी प्रभावशाली रहेगी। धन-संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। नौकरी-चाकरी की स्थिति पहले से बेहतर होगी। आत्म विश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे। इस समय आपको नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है।

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2. कर्क राशि-

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का नक्षत्र गोचर करियर में बड़ी उपलब्धि दिला सकता है। नौकरी में बदलाव का प्लान बना रहे हैं, तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी, जिससे लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि का अनुभव करेंगे। विदेश यात्रा का योग बन रहा है।

3. तुला राशि-

तुला राशि के लिए शुक्र गोचर धन की स्थिति में सुधार लाएगा। करियर में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। नौकरी में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। लाइफ में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है।

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4. मीन राशि-

मीन राशि वालों को शुक्र के प्रभाव से सामाजिक मान-प्रतिष्ठा मिल सकती है। अटके हुए कार्य रफ्तार पकड़ सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात बिजनेस करने वालों के लिए लाभकारी साबित होगी। धन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव होंगे। निवेश के लिए अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। परिवार में खुशियां आएंगी। शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

शुभ फलों की प्राप्ति के लिए करें ये उपाय-

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। प्रतिदिन ऊं शुं शुक्राय नम: मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद चीज जैसे मिठाई, दही, घी, सफेद वस्त्र या चांदी आदि का दान करना चाहिए।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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