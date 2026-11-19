मार्गी शुक्र से 2 राशियों को रहना है सतर्क, बैंक बैलेंस पर पड़ सकता है बुरा असर
Shukra Margi 2026 : शुक्र इस वक्त मार्गी हैं यानी सीधी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। पंडित जी से जानें इस दौरान किन 2 राशियों को अभी ज्यादा सतर्क रहना है?
बीते 14 नवंबर को ही शुक्र मार्गी हुए हैं। इससे पहले लगभग 42 दिन के लिए शुक्र वक्री अवस्था में थे। इस समय कन्या राशि में शुक्र का गोचर रहा है और जल्द ही तुला राशि में जाएंगे। फिलहाल तो शुक्र सीधी चाल में आगे बढ़ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दुनिया में शुक्र को धन, वैभव, प्रेम और सुख-सुविधाओं के लिए जाता है। ऐसे में शुक्र की बदली चाल का असर सभी राशियों पर दिखेगा।
पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र की चाल में हुए इस बदलाव से लगभग हर एक राशि को लाभ ही होगा लेकिन सिर्फ दो ऐसी राशियां हैं जिन्हें अब सतर्क रहने की जरूरत है। खासकर पैसों के लेनदेन के मामले में इन्हें सावधान रहना है। तो चलिए पंडित जी से जानते हैं कि आखिर किन राशियों के बैंक बैलेंस पर मार्गी शुक्र की नजर है?
मार्गी शुक्र से सतर्क रहें ये 2 राशियां-
धनु राशि पर मार्गी शुक्र का असर कैसा रहेगा?
1. धनु राशि वालों के लिए मार्गी शुक्र एक के बाद एक कई परेशानियां ला सकते हैं। इस बीच बेवजह के खर्चे बढ़ सकते हैं। अचानक से कोई ऐसा काम आ सकता है जिसके लिए पैसों की जरूरत हो। ऐसे में कमाई और खर्चे के बीच अभी से बैलेंस बनाकर चलें। इस दौरान किसी के साथ भी पैसों का लेनदेन ना ही रखें। उधार देने या लेने से पहले हर शर्त पर बात कर लें ताकि आगे के लिए सेफ साइड वाली स्थिति रहे।
2. बात की जाए रिश्ते की तो पार्टनर के साथ कुछ बातों पर बहसबाजी हो सकती है। गुस्से पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। धैर्य से उनकी बात सुनें। ऑफिस में भी किसी के साथ बेवजह ना उलझें। अपने काम पर फोकस रखें। दूसरों की बातों में ना पड़ें और खुद के काम पर भरोसा रखें।
मीन राशि पर मार्गी शुक्र का असर कैसा रहेगा?
1. मार्गी शुक्र के चलते मीन राशि वालों को थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है। हो सकता है कि ऐसी स्थिति बने कि आप मेहनत करते जा रहे हैं लेकिन अंत में रिजल्ट मन मुताबिक ना हो। ऐसे में निराश ना होकर अपना काम पूरे मन से करते रहें। मेहनत का फल भले अभी ना मिले लेकिन आगे चीजें बेहतर ही होंगी। फिलहाल अभी के लिए धैर्य रखना ही बेहतर होगा। बिना जरूरत के फालतू की खरीददारी से बचने की कोशिश करनी होगी नहीं तो बैंक बैलेंस बुरी तरह से प्रभावित होगा।
2. रिश्ते की बात की जाए तो पार्टनर के साथ पुरानी बात को लेकर कहासुनी की स्थिति बन सकती है। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो बीत गया उसे फिर से सामने लाकर रिश्ते में तनाव ना बढ़ाएं। इस बीच अपनी हेल्थ को भी नजरअंदाज करना गलत होगा। बड़ा फैसला हड़बड़ी में ना लें।
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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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