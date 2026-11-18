कन्या राशि में शुक्र मार्गी होकर 5 राशियों को देंगे लाभ, इन 2 को रहना है सतर्क
Shukra Margi Impact on Zodiac Signs: शुक्र कन्या राशि में सीधी चाल चल रहे हैं। मार्गी शुक्र से 5 राशियों को लाभ मिलेगा और दो राशियों को इस दौरान सतर्क रहना होगा।
Shukra Margi Impact on Zodiac Signs मार्गी शुक्र राशिफल: बीते 14 नवंबर से शुक्र वक्री से मार्गी अवस्था में आए हैं। इस वक्त शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। मार्गी होते हुए शुक्र कई राशियों को लाभ पहुंचाएंगे तो वहीं कुछ के लिए चीजें थोड़ी मुश्किल होंगी। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही शुभ और फलदायी ग्रहों में से एक मानते हैं। इन्हें सुख संपदा, वैभव और प्रेम का कारक माना जाता है। शुक्र अभी 5 दिन के लिए कन्या राशि में ही रहेंगे। इसके बाद कन्या से निकलकर शुक्र तुला राशि में पहुंचेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं कि मार्गी शुक्र किन लोगों को लाभ देंगे और किन राशियों को अभी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है?
मार्गी शुक्र बढ़ाएंगे इन 2 राशियों की मुश्किलें-
धनु राशि पर मार्गी शुक्र का असर
धनु राशि के जातकों को मार्गी शुक्र से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खासकर पैसों और रिश्तों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। पार्टनर के साथ बात करते हुए धैर्य बनाए रखने की जरूरत होगी। बहसबाजी होती है तो पुरानी बातों को सामने लाकर चीजों को और ना उलझाएं। वहीं पैसों को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा।
मीन राशि पर मार्गी शुक्र का असर
मार्गी शुक्र मीन राशि वालों की भी मुश्किलें थोड़ी बढाएगा। मन मुताबिक चीजें होने में देरी हो सकती है। पैसों के मामले में हड़बड़ी करने से चीजें उलझ सकती है। इस दौरान अपने खर्चे और बचत में सही से बैलेंस करके आगे बढ़ें। इस दौरान अपनी हेल्थ का ध्यान रखना भी जरूर होगा। कोई भी बड़ा फैसला सोच-समझकर लेने में ही समझदारी होगी।
इन 5 राशियों पर मार्गी शुक्र होंगे मेहरबान
शुक्र के मार्गी होने से कुल 5 राशियों को लाभ मिलेगा। इस लिस्ट में वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और मकर राशि शामिल हैं। इन राशियों को अलग-अलग क्षेत्रों में फायदा मिलेगा और मार्गी शुक्र से कई चीजों में सपोर्ट मिलता रहेगा। किसी को नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है तो किसी के अटके काम पूरे होने लगेंगे।
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व्यापारी वर्ग के लोगों को नए मौके मिलने के योग बनेंगे। ऐसे में पैसों की स्थिति में सुधार होगा। इस दौरान पार्टनर के साथ अगर किसी भी तरह की गलतफहमी रही है तो वो दूर होगी। घर-परिवार में माहौल अच्छा होगा। कुछ लोगों के लिए धन लाभ की स्थिति बन सकती है। शुक्र की सीधी चाल इन पांचों राशियों को रिश्ते, पैसे और तरक्की के मामले में सपोर्ट करेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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