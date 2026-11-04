दिवाली बाद 5 राशियों की दूर होंगी आर्थिक रुकावटें, शुक्र बनेंगे वजह
Venus Direct 14 November 2026: दिवाली बाद शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। शुक्र की चाल में होने वाला परिवर्तन कई राशियों की आर्थिक परेशानियों को दूर करेगा। जानें शुक्र मार्गी होने से किन राशियों को होगा लाभ।
Shukra Margi: धन-संपदा के कारक शुक्र इस समय वक्री हैं और दिवाली बाद 14 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। ज्योतिष शास्त्र में वक्री का अर्थ किसी भी ग्रह का उलटी दिशा यानी पीछे की ओर चलना है। भौतिक सुखों के कारक शुक्र को दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के रूप में भी जाना जाता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय बताते हैं कि शुक्र शुभ ग्रह हैं और वक्री अवस्था में इनके शुभ प्रभावों में कमी आती है। इस दौरान कई राशियों को धन संबंधी दिक्कतों या रुकावटों का सामना करना पड़ता है। जब शुक्र मार्गी होंगे तो इन राशियों की रुपए-पैसे संबंधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आय के नए मार्ग खुलेंगे। जानें मार्गी शुक्र किन 5 राशियों की दूर करेंगे आर्थिक रुकावटें।
मेष राशि:
मेष राशि वालों के लिए शुक्र मार्गी आर्थिक मामलों में अच्छे बदलाव लाएगा। इस समय धन संबंधी योजनाएं सफल होंगी। कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। मानसिक तौर पर राहत महसूस हो सकती है। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। कार्यक्षेत्र में आपको मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा।
कन्या राशि:
कन्या राशि के लिए शुक्र मार्गी धन के अच्छे अवसरों को दिलाएंगे। इस समय रोजी रोजगार में तरक्की मिल सकती है। पदोन्नति या प्रमोशन के संकेत हैं। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है जिससे आर्थिक स्थिरता मिल सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी।
तुला राशि:
तुला राशि वालों के लिए शुक्र की मार्गी चाल लाभकारी साबित हो सकती है। इस समय आपको करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो यह समय अनुकूल रहने वाला है। व्यापारियों को विस्तार के अवसर मिलेंगे, जिससे मुनाफा बढ़ सकता है। किसी सकारात्मक समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
धनु राशि:
धनु राशि के लिए शुक्र मार्गी आर्थिक तौर पर राहत महसूस कराएंगे। इस समय आपके धन से जुड़े जो भी काम अटके हैं, पूर्ण हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता हासिल हो सकती है। अपनों का साथ मिलेगा। व्यावसायिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहने वाला है।
कुंभ राशि:
कुंभ राशि के लिए शुक्र की मार्गी चाल आर्थिक रूप से नए अवसरों को सामने लाएगी। करियर में नई उड़ान भरेंगे। कार्यस्थल पर पहचान बनाने में सफल हो सकते हैं। आय के नए रास्ते खुलेंगे, पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसों की प्राप्ति होगी। आप सही फैसले लेने में सफल रहेंगे। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। तारी
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान