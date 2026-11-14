शुक्र हुए मार्गी, अब इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, धन और करियर में मिल सकते हैं नए मौके
शुक्र के 14 नवंबर को मार्गी होने से वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और मकर राशि वालों को लाभ मिलने के संकेत हैं। इन राशियों के जातकों को नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार, रुका हुआ पैसा वापस मिलने और कमाई के नए रास्ते खुलने की संभावना है।
Shukra Margi 2026: शुक्र की चाल बदल गई है। 14 नवंबर को शुक्र मार्गी हो गए हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, विवाह, धन, सुख-सुविधा और ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में शुक्र की चाल में आया यह बदलाव कई राशियों के लिए खास हो सकता है। जिन लोगों के प्रेम जीवन में कुछ समय से परेशानी चल रही थी, उन्हें राहत मिल सकती है। वहीं नौकरी और कारोबार में भी नए मौके मिलने की संभावना है। शुक्र के मार्गी होने का असर आर्थिक मामलों पर भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है तो कुछ को कमाई के नए रास्ते मिल सकते हैं। खास बात यह है कि 22 नवंबर को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला शुक्र की अपनी राशि है। इस वजह से नवंबर का दूसरा पखवाड़ा ज्योतिष के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
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आइए जानते हैं शुक्र के मार्गी होने से किन 5 राशियों को फायदा मिल सकता है।-
वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की चाल बदलना अच्छी खबर लेकर आ सकता है। काफी समय से किसी काम को लेकर परेशान हैं तो अब उसमें राहत मिलने की उम्मीद है। नौकरी करने वालों को अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। ऑफिस में आपके काम को महत्व मिलेगा। नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है। पैसों के मामले में स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो उसे वापस पाने की कोशिश सफल हो सकती है। कारोबारियों को पुराने संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत हैं। कोई नया काम शुरू करने की योजना भी आगे बढ़ सकती है। रिश्तों की बात करें तो पार्टनर के साथ चल रही नाराजगी दूर हो सकती है। घर में भी माहौल अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर आने वाला समय आपके लिए कई मामलों में राहत देने वाला हो सकता है।
मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र का मार्गी होना परिवार और करियर दोनों के लिहाज से अच्छा रह सकता है। घर में लंबे समय से चल रही किसी परेशानी का हल निकल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत बढ़ेगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात भी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उन्हें नई जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकता है। कारोबार में भी कामकाज बढ़ने की संभावना है। किसी पुराने ग्राहक से दोबारा संपर्क हो सकता है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मौका मिलेगा। हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। प्रेम जीवन में भी अच्छे बदलाव आ सकते हैं। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और रिश्ते में पहले से ज्यादा अपनापन महसूस होगा।
सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र की सीधी चाल आर्थिक मामलों में राहत दे सकती है। आमदनी बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयास सफल हो सकते हैं। नौकरी में काम का दबाव जरूर रह सकता है, लेकिन इसके साथ आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। कारोबार से जुड़े लोगों को नई डील मिल सकती है। किसी बड़े काम की शुरुआत करने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़े प्रयास तेज हो सकते हैं। हालांकि पैसों के लेनदेन में सावधानी रखना जरूरी होगा। परिवार में खुशियों का माहौल रह सकता है। किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में भी सुधार के संकेत हैं। पार्टनर के साथ पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा।
तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए यह बदलाव खास माना जा रहा है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं। ऐसे में शुक्र के मार्गी होने से आत्मविश्वास बढ़ सकता है। जो लोग लंबे समय से किसी काम में सफलता पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। नौकरी में तरक्की के मौके बन सकते हैं। आपके काम की सराहना होगी। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। कारोबारियों के लिए नए संपर्क फायदेमंद साबित हो सकते हैं।प्रेम जीवन में भी राहत मिलने की उम्मीद है। पार्टनर के साथ रिश्ते मजबूत होंगे। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। 22 नवंबर को शुक्र का तुला राशि में प्रवेश इस राशि के जातकों के लिए एक और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय बदलाव होगा।
मकर राशि- मकर राशि के जातकों को भी शुक्र की मार्गी चाल से फायदा मिल सकता है। भाग्य का साथ मिलने से लंबे समय से अटके काम आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो नए अवसरों पर नजर रखें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। कारोबारियों के लिए भी समय अच्छा रह सकता है। किसी नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। विदेश से जुड़े काम करने वालों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और बचत बढ़ाने का मौका मिल सकता है। घर-परिवार में सुखद माहौल रहेगा। अपनों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत आगे बढ़ सकती है।
कब होगा शुक्र का अगला राशि परिवर्तन?
शुक्र 14 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं। इसके बाद 22 नवंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
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