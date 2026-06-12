बिना पूजा-पाठ के भी मजबूत होगा शुक्र, बस अपनाएं ये 5 अच्छी आदतें
कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है? बिना किसी तामझाम के इसे मजबूत करना है? तो जानिए कुछ ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जिससे आप आसानी से शुक्र को मजबूत स्थिति में ला सकते हैं।
शुक्र ग्रह सुख-सुविधाओं, प्यार और खुशहाली देता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उसकी जिंदगी में अच्छे रिश्ते, पैसे और आरामदायक जिंदगी की कोई कमी नहीं होती है। वहीं जिनका शुक्र कमजोर होता है वो तमाम पूजा पाठ और बाकी उपाय करते हैं ताकि इसे मजबूत किया जा सके। हालांकि हर किसी के लिए ये उपाय करना आसान नहीं होता है। ऐसे में रोजमर्रा की कुछ आदतों को अपनाकर जिंदगी को सही दिशा दी जा सकती है। इन आदतों से शुक्र ग्रह धीरे-धीरे मजबूत होता जाता है और फिर सारी चीजें ट्रैक पर वापस लौटने लगती हैं। जानिए कुछ ऐसी ही अच्छी आदतों के बारे में।
शुक्र ग्रह मजबूत करेंगे ये आदत
1. साफ-सफाई की आदत
अपने आसपास सफाई का ध्यान रखें। घर से लेकर ऑफिस के डेस्क की साफ-सफाई का ध्यान खुद रखें। चीजों को सहेजकर सलीके से रखें। रोज नहाएं। साफ-सुथरे अच्छे कपड़े पहनें। इन आदतों से ना सिर्फ आपका मन खुश होगा बल्कि धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मन का उलझना कम होगा।
2. प्यार से बोलें और करें दूसरों का सम्मान
आपकी ये आदत ना सिर्फ शुक्र ग्रह को मजबूत बनाएंगी बल्कि शनि ग्रह की स्थिति भी काफी हद तक सही हो जाएगी। बिना बात के गुस्सा ना करें। किसी से भी कड़वे शब्द ना कहें। सामने वाला चाहे जैसा हो आप अपनी ओर से गलत चीजें ना कहें। लोगों से प्यार और सम्मान के साथ बात करें। इन आदतों से ना सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव टच आएगा।
3. रिश्तों को दें अहमियत
शुक्र को आप ऐसे भी मजबूत बना सकते हैं। बस आपको अपने परिवार, पार्टनर और दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। रिश्तों को अहमियत देनी है। कोशिश करें कि छोटी-छोटी बात पर नाराज ना होकर बात करके हर चीज को सुलझाया जा सके। रिश्ते मजबूत होंगे तो जिंदगी आसान होगी।
4. करें जरूरतमंद की मदद
अपनी क्षमता के हिसाब से आप जरूरतमंद की सेवा कर सकते हैं। आप चाहे तो किसी को भोजन करवा सकते हैं। कपड़े दे सकते हैं। सामर्थ्य के हिसाब से मदद करें। ऐसा करेंगे तो अंदर से खुशी मिलेगी। मन को सुकून मिलेगा।
5. ना करें फालतू का खर्चा
शुक्र को मजबूत करने के लिए सबसे पहले तो फिजूलखर्चा कम करें। जितनी सादगी से जिंदगी बिताएंगे अच्छा होगा। चीजों को संभालकर रखें। पैसों को सही जगह लगाएं। इत्र और परफ्यूम का इस्तेमाल खूब करें। पढ़ने में या देखने में ये छोटी-छोटी आदतें लगेंगी लेकिन अगर इसे नियमित रूप से कर लिया जाए तो शुक्र मजबूत होगा और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बरसती रहेगी।
डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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हस्तरेखा शास्त्र