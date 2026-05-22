शुक्र की राशि में बुध का उदय, 6 राशियों की किस्मत बदलेगा बुधादित्य योग, अटके हुए काम अब होंगे पूरे
22 मई को शुक्र की राशि वृषभ में बुध का उदय और सूर्य के साथ बना बुधादित्य योग 6 राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। जानें किन राशियों को करियर, बिजनेस, धन लाभ और रुके हुए कामों में सफलता मिल सकती है।
आज वृषभ राशि में बुध के उदय होने से कुल 6 राशियों की किस्मत चमक सकती है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 22 मई को बुध ग्रह शुक्र की राशि वृषभ में उदय हो रहे हैं। बुध को बुद्धि, कम्युनिकेशन, बिजनेस और धन का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं शुक्र और बुध के बीच अच्छा संबंध होने की वजह से वृषभ राशि में बुध के उदय को काफी शुभ माना जा रहा है। मान्यता ही है कि इस युति से करियर और बिजनेस में अच्छे मौके मिलते हैं। खास बात ये है कि वृषभ राशि में पहले से सूर्य भी विराजमान हैं और इसी महासंयोग से बुधादित्य योग बनता है। आज इस शुभ योग का लाभ वृषभ, कुंभ और कन्या समेत कुल 6 राशियों को मिलने वाला है। इन राशियों के जातकों को नौकरी, बिजनेस और पैसों से जुड़े मामलों में अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकता है।
बुधादित्य योग का असर
ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जब-जब सूर्य और बुध एक साथ आते हैं तो ये खास बनता है। बुधादित्य योग कुछ लोगों के लिए तरक्की लेकर आता है। नए मौके और धन लाभ दिलाने वाले इस खास योग को ज्योतिष शास्त्र में शुभ माना जाता है।
सूर्य-बुध की युति से इन 6 राशियों की चमकेगी किस्मत
वृषभ राशि
इस योग के चलते वृषभ राशि वालों का आत्मविश्वास सातवें आसमान पर होगा। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी। मेहनत की तारीफ हो सकती है। वहीं रुके हुए कुछ काम अब रफ्तार पकड़ते दिखेंगे। बिजनेस से जुड़े लोग इस योग के चलते मुनाफे की डील क्रैक कर सकते हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों को अब कुछ राहत मिलती दिखेगी। पैसों से जुड़ी दिक्कत अब कम होगी। कमाई के नए सोर्स बनेंगे। जो लोग नई शुरुआत करने की सोच रहे थे या फिर नौकरी बदलने की प्लानिंग कर रहे थे उन्हें अब आसानी से आगे का रास्ता नजर आएगा।
सिंह राशि
बुधादित्य योग से सिंह राशि वालों की किस्मत चमकेगी। काम की तारीफ होगी और हो सकता है कि अब कोई नई जिम्मेदारी भी मिल जाए। इस राशि के उन जातकों को को भी अच्छे मौके मिलेंगे जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर ये योग सिंह राशि वालों को राहत दे जाएगा।
कन्या राशि
कन्या राशि को अब भाग्य का पूरा-पूरा साथ मिल सकता है। करियर के मामले में इस राशि के जातकों को सफलता मिलने के चांस हैं। नौकरी में भी अब चीजें बेहतर होंगी। कुछ लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है तो वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को पुराने किसी डील से अब अच्छा लाभ मिलता दिखेगा।
वृश्चिक राशि
आज से वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के पूरे चांस बन रहे हैं। बिजनेस से जुड़े मामले में कोई गुड न्यूज मिल सकती है। किसी पार्टनरशिप से फायदा मिल सकता है। वहीं परिवार के साथ अच्छा-खासा वक्त बिताने का पूरा मौका मिलेगा।
कुंभ राशि
बुधादित्य योग का लाभ कुभ राशि को भी मिलने वाला है। माना जा रहा है कि करियर में इस राशि के जातकों को अच्छा मौका मिल सकता है। वहीं पुरानी किसी कोशिश का अच्छा रिजल्ट मिलने के भी चांस बनेंगे। मन खुश रहेगा और इस वजह से घर का माहौल भी सुखद होगा।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
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