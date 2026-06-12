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शुक्र की राशि में चंद्रमा गोचर कल, 3 राशियों को बंपर लाभ, बस कर लें शिवजी से जुड़े उपाय

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Chandrama Gochar 2026: 13 जून को चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करेंगे। इससे वृषभ, कर्क और कन्या राशि वालों को बंपर लाभ होने के योग बनेंगे। जानें अपनी राशि का हाल।

शुक्र की राशि में चंद्रमा गोचर कल, 3 राशियों को बंपर लाभ, बस कर लें शिवजी से जुड़े उपाय

13 जून को चंद्रमा शुक्र की राशि वृषभ में गोचर करने वाले हैं। दिक्र पंचांग के अनुसार चंद्रमा सुबह 9 बजकर 24 मिनट पर मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और चंदमा के एक साथ आने को बहुत ही अहम माना जाता है। इस गोचर का लाभ वृषभ, कर्क और कन्या राशि को मिलने वाला है। जानिए इन तीनों राशियों की जिंदगी में किस तरह से सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं? साथ में जानें कुछ आसान से उपाय जिससे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जा सके।

चंद्रमा ऐसे देंगे लाभ

वृषभ राशि में चंद्रमा के आते ही कुछ चीजें हम खुद भी महसूस कर सकते हैं। इस दौरान मन शांत रहेगा। घर-परिवार में अच्छा माहौल रहेगा। पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। वहीं नौकरी और बिजनेस में अच्छे बदलाव होने के चांस बढ़ जाते हैं।

चंद्रमा की स्थिति

चंद्रमा ने 11 जून को मेष राशि में प्रवेश किया था। 13 जून को अब वृषभ राशि में आएंगे। इसके बाद चंद्रमा का गोचर 15 जून को मिथुन राशि में होगा जोकि बुध ग्रह से संबंधित है। दिक्र पंचांग के हिसाब से 17 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे।

वृषभ, कर्क और कन्या राशि को ऐसे मिलेगा चंद्र गोचर का लाभ

वृषभ राशि

चंद्रमा का गोचर इसी राशि में हो रहा है तो सोचने-समझने की क्षमता पहले से मजबूत होगी। पैसों से जुड़ा कोई अहम फैसला लेने पर रिजल्ट अच्छा ही आएगा। नौकरी और बिजनेस में लाभ मिलेगा। शादीशुदा जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ेगी। पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा। कुल मिलाकर सुकून वाला समय है।

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कर्क राशि

ये चंद्रमा की खुद अपनी राशि है तो इस गोचर का लाभ इसे सबसे ज्यादा होगा। लंबे समय से जो काम अटके हुए थे अब उनके पूरे होने की संभावना है। इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। नए रास्ते मिलेंगे। घरवालों के साथ अच्छा समय बीतेगा। कोई गुड न्यूज मिल सकती है जिससे मन खुश रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

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कन्या राशि

चंद्रमा गोचर से कन्या राशि को भाग्य का साथ मिलेगा। रुके हुए काम रफ्तार पकड़ेंगे। बिजनेस में तेजी आएगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। धार्मिक काम में खूब मन लगेगा। पैसों से जुड़े मामलों में लाभ मिलना तय है। रिश्तों में सुधार आएगा।

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चंद्रमा गोचर के दौरान करें उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा वृषभ राशि में आते हैं तो मन को शांत रखना चाहिए। अगर सफेद चीजों का दान कर सकें तो जरूर करें। अपनी मां का सम्मान करें। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से भी लाभ मिलेगा। ॐ नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। इस दौरान बिना सोचे-समझे कोई भी बड़ा फैसला ना लें।

डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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