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शुक्र-केतु युति: जुलाई में इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, मिलेंगे अशुभ फल

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra Ketu 2026: सूर्य की सिंह राशि में शुक्र-केतु नजदीक आ रहे हैं। शुक्र-केतु की समीपता से कई राशि वालों को जहां अच्छे फल मिलेंगे, वहीं कुछ राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। जानें पंडित से किन राशियों को रहना होगा सावधान।

शुक्र-केतु युति: जुलाई में इन 3 राशियों को रहना होगा सतर्क, मिलेंगे अशुभ फल

Shukra-Ketu Yuti 2026: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन-संपदा, वैभव व ऐश्वर्य आदि का कारक माना जाता है, जबकि केतु को एक रहस्यमयी छाया ग्रह माना जाता है। यह मुख्य रूप से आध्यात्मिकता, वैराग्य, मोक्ष और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक माना गया है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र व केतु की युति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जुलाई में शुक्र और केतु सिंह राशि में एक-दूसरे के बहुत पास आएंगे, जिसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ सकता है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय केतु सिंह राशि में विराजमान हैं और शुक्र 4 जुलाई 2026 को सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के सिंह गोचर से इस राशि में केतु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र-केतु की युति से कुछ राशि वालों को जीवन के कई पहलुओं में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जुलाई में बनने वाली शुक्र-केतु की युति किन राशियों के लिए रहेगी अशुभ-

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शुक्र-केतु युति का प्रभाव- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र-केतु की युति रिश्तों और भावनाओं में भ्रम पैदा कर सकती है। यह समय आर्थिक मामलों में जोखिम भरा हो सकता है। पारिवारिक मामलों में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

पंडित जी से जानें शुक्र-केतु युति किन राशियों के लिए अशुभ-

1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र-केतु की युति अत्यंत कष्टकारी साबित हो सकती है। इस समय रिश्ते में उतार-चढ़ाव आएंगे, जिससे मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होने से आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। कार्यक्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में कलह हो सकती है।

2. तुला राशि- तुला राशि के लिए शुक्र-केतु की युति अच्छी नहीं मानी जा रही है। पंडित जी के अनुसार, इस समय तुला राशि वालों को धन के मामले में सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सेहत का खास ख्याल रखें। कार्यक्षेत्र में विरोध का सामना करना पड़ सकता है। धन के आगमन पर रूकावट लग सकती है।

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3. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र-केतु युति कष्टकारी साबित हो सकती है। इस समय आपको पारिवारिक जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। आय से ज्यादा खर्च बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव बना रहेगा। व्यावसायिक मामलों में जल्दबाजी न करें और जोखिम से बचें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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