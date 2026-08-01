शुक्र-केतु द्विद्वादश योग से सिंह, कन्या, तुला और मीन राशि वालों को रहना होगा सतर्क, बढ़ सकती हैं परेशानियां
Shukra Ketu Dwidwadash Yog 2026: 1 अगस्त 2026 को शुक्र के सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश के साथ केतु और शुक्र के बीच द्विद्वादश योग बन रहा है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव विशेष रूप से सिंह, कन्या, तुला और मीन राशि के लोगों पर पड़ सकता है।
Shukra Ketu Dwidwadash Yog 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज यानी 1 अगस्त 2026 को शुक्र ग्रह सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इस राशि परिवर्तन के साथ केतु और शुक्र के बीच द्विद्वादश योग बन रहा है। ज्योतिष में इस योग को कुछ राशियों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ऐसे में अगले कुछ समय तक इन जातकों को धन, रिश्तों, करियर और सेहत के मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दी जाती है।
आइए जानते हैं, किन राशियों को संभलकर रहने की आवश्यकता है
सिंह राशि
शुक्र आपकी राशि से निकल चुके हैं। ऐसे में खर्च बढ़ सकते हैं और बजट बिगड़ सकता है। कामकाज में जल्दबाजी करने से नुकसान हो सकता है। परिवार या जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की भी संभावना है। इस समय सोच-समझकर फैसले लें और बेवजह की बहस से बचें।
कन्या राशि
शुक्र का गोचर आपकी राशि में हुआ है, लेकिन केतु के साथ बन रहा द्विद्वादश संबंध मानसिक उलझन बढ़ा सकता है। किसी भी बड़े निवेश या नई शुरुआत में जल्दबाजी न करें। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी लापरवाही न बरतें और दिनचर्या संतुलित रखें।
तुला राशि
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। इसलिए इस गोचर का असर आप पर ज्यादा महसूस हो सकता है। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर रखना जरूरी होगा। किसी करीबी की बात से मन दुखी हो सकता है। नौकरी और कारोबार में धैर्य रखें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है।
मीन राशि
मीन राशि वालों को रिश्तों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। जीवनसाथी या पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा हो सकती है। कारोबार में किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। सेहत के मामले में भी लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। नियमित दिनचर्या और संयम आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
क्या है द्विद्वादश योग?
जब दो ग्रह एक-दूसरे से दूसरे और बारहवें भाव के संबंध में होते हैं, तब उसे द्विद्वादश योग कहा जाता है। ज्योतिष में इसे ऐसा संबंध माना जाता है, जिसमें खर्च, मानसिक उलझन, दूरी या असंतुलन जैसी स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव व्यक्ति की कुंडली और ग्रह दशा के अनुसार अलग-अलग होता है।
क्या करें?
ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें। सफेद वस्तुओं का दान करें और खर्च पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें। किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
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न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
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व्यक्तिगत रुचियां
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