Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अगस्त के आखिरी हफ्ते में 5 राशियों को लाभ, शुक्र के नक्षत्र में जाते ही सूर्य देंगे प्रॉफिट

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

अगस्त के महीने में सूर्य का 3 बार नक्षत्र परिवर्तन होना है। एक हो चुका है। बाकी दो आने वाले हफ्तों में होगा। 31 अगस्त को सूर्य शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे और इस दौरान मेष और सिंह समेत कुल 5 राशियों को लाभ देने वाले हैं।

surya gochar 2026
सूर्य गोचर 2026

अगस्त का आखिरी हफ्ता ग्रहों-नक्षत्रों में आने वाले बदलाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगस्त खत्म होते-होते सूर्य नक्षत्र बदलेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इस वक्त सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में है। इसके बाद 17 अगस्त को सूर्य मघा नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। इसी महीने में सूर्य शुक्र के नक्षत्र में भी जाएंगे। 31 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने वाले हैं। यहां आते ही सूर्य हर एक राशि पर अपना असर डालेंगे। पंडित जी के अनुसार खास तौर पर पांच राशियां इस परिवर्तन का पूरा-पूरा लाभ उठाने वाली हैं। जानिए आखिर ये पांच राशियां कौन सी हैं और इन पर सूर्य और शुक्र का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है?

31 अगस्त से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ

मेष राशि

सूर्य के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जाने से मेष राशि वालों को अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी में नई जिम्मेदारी या फिर कोई अच्छी खबर मिलने के योग बनेंगे। बिजनेस करने वालों को भी फायदा होगा। रुके हुए काम धीरे-धीरे पूरे होने लगेंगे। परिवार का पूरा साथ मिलेगा और इस वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान ध्यान रखें कि कोई भी फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है।

कर्क राशि

कर्क राशि वालों को इस बदलाव से आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। राहत भरे दिन आएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए इनकम के नए सोर्स भी बनेंगे। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। घर-परिवार में खुशी का माहौल होगा। नौकरीपेशा लोगों को अपने सीनियर का पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। इस दौरान फिजूलखर्ची से बचना होगा। ऐसा करने से आगे चलकर फायदा ही होगा।

ये भी पढ़ें:सूर्य गोचर 2026: सिंह कन्या और तुला समेत इन 5 राशियों को प्रॉफिट, 11 दिन बाद लाभ

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए ये टाइम काफी शुभ माना जा रहा है। सूर्य के प्रभाव से इस राशि के जातकों की लीडरशिप क्वालिटी और भी निखरकर सामने आएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नौकरी और बिजनेस में तरक्की से नए मौके मिलने के चांस हैं। किसी जरूरी काम में बात बनती जाएगी, जिसकी वजह से मन खुश रहेगा। समाज में मान-सम्मान भी बढ़ेगा। वहीं किसी पुरानी कोशिश से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है।

वृश्चिक राशि

सूर्य के इस गोचर से वृश्चिक राशि वालों को भी लाभ मिलेगा। इस राशि के जातकों को करियर और बिजनेस में अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी नई प्लानिंग पर काम करने का भी मौका मिलता दिखेगा। वहीं आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर होती नजर आएगी। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। अगर किसी काम में रुकावट आई है तो अब वो धीरे-धीरे दूर होता नजर आएगा।

ये भी पढ़ें:7 दिन बाद होगा शुक्र गोचर, खत्म होंगी कुंभ समेत इन 4 राशियों की परेशानियां

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए अगस्त खत्म होते होते ही अच्छी खबरें ला सकता है। नौकरी में ग्रोथ के चांस हैं। बिजनेस में लाभ मिलने की संभावना बनेगी। पुराने किसी इन्वेस्टेमेंट से फायदा मिलने के पूरे चांस हैं। परिवार का फुल सपोर्ट मिलने वाला है। मन शांत रहेगा। नए लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आगे चलकर फायदेमंद भी साबित होगी। कुल मिलाकर ये गोचर सब कुछ ट्रैक पर वापस लाएगा।

ये भी पढ़ें:11 दिसंबर को मार्गी होंगे शनिदेव, इन 5 राशियों की बदल सकती है किस्मत

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

और पढ़ें
Surya Gochar
जानें Sawan 2026, Rashifal और Panchang की सटीक जानकारी। रोजाना पूजा-पाठ के लिए पढ़ें Shiv Chalisa, Shiv Aarti, Shiv Mahamrityunjaya Mantra, Shiv Stuti, Hanuman Chalisa और Bajrang Baan
अपना राशिफल जाने