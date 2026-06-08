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आज से गुरु-शुक्र का दुर्लभ संयोग, 4 जुलाई तक मिथुन समेत इन 5 राशियों का बदलेगा समय

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Guru-Shukra Yuti 2026: गुरु-शुक्र जब किसी राशि में एक साथ विराजमान होते हैं, तो गजलक्ष्मी राजयोग बनाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में गुरु-शुक्र युति अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी गई है। 8 जून से गुरु-शुक्र युति बना रहे हैं। जानें इस युति का किन राशियों पर पड़ेगा शुभ प्रभाव।

आज से गुरु-शुक्र का दुर्लभ संयोग, 4 जुलाई तक मिथुन समेत इन 5 राशियों का बदलेगा समय

Guru-Shukra Yuti 2026 Lucky Zodiac Signs Horoscope: धन-संपदा व वैभव के कारक शुक्र 8 जून 2026, सोमवार को कर्क राशि में आ गए हैं और 4 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। कर्क राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। ऐसे में शुक्र और गुरु की कर्क राशि में युति बनेगी। शुक्र-गुरु की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का अत्यंत शुभ संयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र-गुरु की युति होने से दोनों एक-दूसरों का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। शुक्र को सुख-सुविधा, भोग-विलास का कारक माना जाता है, जबकि गुरु पारलौकिक और सांसारिक दोनों तरह के सुख प्रदान करता है। कर्क राशि में शुक्र-गुरु की युति का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। कुछ राशियों को इस युति के प्रभाव से करियर में तरक्की, धन में वृद्धि और सेहत में सुधार देखने को मिल सकता है। जानें शुक्र-गुरु की युति से किन राशि पर पड़ेगा शुभ प्रभाव।

1. वृषभ राशि-

शुक्र-गुरु की युति वृषभ राशि वालों के लिए अनुकूल रहने वाली है। इस समय आपके भौतिक सुखों में वृद्धि हो सकती है। आर्थिक लाभ के अवसर बनेंगे। करियर में आगे बढ़ने के अवसर सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठाएंगे। परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहेगी।

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2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि के लिए शुक्र-गुरु का संयोग लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस समय आपके आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी धन का आगमन होगा। लंबे समय से अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। मानसिक शांति मिल सकती है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।

3. कर्क राशि-

शुक्र-गुरु की युति आपकी राशि में ही बन रही है। शुक्र-गुरु का संयोग आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। सेहत में सुधार के संकेत हैं। धन-संपदा में बढ़ोतरी हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्यवश कुछ काम भी बनेंगे।

4. वृश्चिक राशि-

गुरु-शुक्र की युति वृश्चिक राशि वालों की आर्थिक परेशानियां खत्म कर सकती है। आपकी व्यापारिक स्थिति में सुधार नजर आएगा। अटके हुए काम पूर्ण हौ सकते हैं। अचानक धन लाभ होने से वित्तीय स्थिरता प्राप्त हो सकती है। आर्थिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ महसूस करेंगे। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। ऑफिस में सीनियर्स आपके काम से प्रभावित हो सकते हैं।

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5. मकर राशि-

गुरु-शुक्र युति मकर राशि के लिए अच्छा समय ला सकती है। इस समय आपको कानूनी मामलों में विजय मिल सकती है। धन लाभ के योग बनेंगे। लव लाइफ पहले से बेहतर होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय गुजारेंगे। रिश्तों में सुधार होगा। किसी नए काम या व्यापार की शुरुआत के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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