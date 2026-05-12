शुक्र, गुरु की चाल से खूब होगा लाभ, 14 मई से इन 5 राशियों पर होगी धन और प्रेम की बरसात
Shukra Guru gochar mithun rashi : गुरु और शुक्र की ये युति गजलक्ष्मी राजयोग बनाएगी। ज्योतिष शास्त्र में गजलक्ष्मी राजयोग को बहुत ही शुभ और धन-संपदा देने वाला माना गया है, जिससे कुछ राशियां मालामाल होने वाली हैं।
Shukra Guru gochar mithun rashi: धन और प्रेम के कारक शुक्र इस समय वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 मई के दिन शुक्र मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। इस राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं। मिथुन राशि में पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान हैं। शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही गुरु के साथ युति बनेगी। गुरु और शुक्र की ये युति गजलक्ष्मी राजयोग बनाएगी। यह युति 8 जून, 2026 तक बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में गजलक्ष्मी राजयोग को बहुत ही शुभ और धन-संपदा देने वाला माना गया है। जब भी कुंडली में शुक्र या गुरु की स्थिति मजबूत होती है और वे केंद्र भावों में शुभ ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं, तो इस राजयोग का निर्माण होता है। आहुकर और गुरु गोचर के अनुसार, गजलक्ष्मी राजयोग से मुख्य रूप से कुछ राशियों को जबरदस्त फायदा होने की संभावना है-
शुक्र, गुरु की चाल से खूब होगा लाभ, 14 मई से इन 5 राशियों पर होगी धन और प्रेम की बरसात
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए यह योग आर्थिक उन्नति के नए दरवाजे खोल सकता है।
- काफी समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है।
- नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।
- अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय लकी साबित होगा।
मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए गजलक्ष्मी राजयोग मान-सम्मान और सुख-सुविधाओं में वृद्धि लाएगा।
- भौतिक सुख जैसे गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे।
- प्रेम जीवन में खुशियां रहेगी।
- घर में शांति रहेगी और जीवनसाथी के साथ रिश्ते मजबूत होंगे।
- शेयर मार्केट या सही जगह निवेश करने से बड़ा मुनाफा हो सकता है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह योग भाग्य को चमकाने वाला साबित होगा।
- सरकारी कामों में सफलता मिलेगी और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
- लीडरशिप क्वालिटी के कारण ऑफिस में आपकी वाहवाही होगी।
- आपकी इंकम के सोर्स बढ़ सकते हैं।
कन्या राशि
धनु राशि के जातकों के लिए यह समय गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है।
- भाग्य का पूरा साथ मिलेगा।
- कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे।
- स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत अच्छा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है।
- परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल की यात्रा के योग हैं।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं।
- आपके बैंक बैलेंस में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है।
- प्रभावशाली लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी, जो भविष्य में काम आएगी।
- जो काम लंबे समय से पेंडिंग थे, वे अब पूरे होने लगेंगे।
गजलक्ष्मी राजयोग का प्रभाव बढ़ाने के लिए उपाय
- शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें गुलाबी फूल चढ़ाएं।
- श्री सूक्त का पाठ करना अत्यंत लाभकारी होता है।
- पक्षियों को दाना डालें और गरीब कन्याओं की मदद करें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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