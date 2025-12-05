साल 2026 में शनि की इस राशि में शुक्र के आने से इन राशियों के लिए रहेगा गोल्डन टाइम

संक्षेप: Shukra gochar Makar Rashi 2026: शुक्र साल 2026 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में साल 2026 के जनवरी के महीने में बहुत हलचल मचने वाली है। खासकर मकर संक्रांति के दिन इस राशि में सूर्य और बुध दोनों आएंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए अच्छा योग तो कुछ के लिए परेशानी भरा समय भी रहेगा।

Shukra gochar Makar Rashi 2026: शुक्र साल 2026 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में साल 2026 के जनवरी के महीने में बहुत हलचल मचने वाली है। खासकर मकर संक्रांति के दिन इस राशि में सूर्य और बुध दोनों आएंगे। अभी की बात करें तो शुक्र अभी धनु राशि में 20 दिसंबर को जाएंगे। इसके बाद वृश्चिक में और फिर मकर राशिमें प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक इस राशि में एक साथ तीन ग्रह रहेंगे। इसलिए शनि की राशि में शुक्र के आने से शनि और शुक्र की युति बनेगी, जो कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आएगी। आइए जानें ऐसे में कुछ राशियों के लिए अच्छा योग तो कुछ के लिए परेशानी भरा समय भी रहेगा।

जानें शनि की राशि में जाने से किन राशियों के लिए समय रहेगा अच्छा धनु- इस राशि के लोगों को सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जो लोग लीगल काम से जुड़े हैं, उन्हे लाभ होगा। बिजनेस में अपने साथ के लोगों का सपोर्ट मिलेगा और सफल होगें। लवलाइफ में स्थिति बहुत अच्छी होगी। अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। विवाह के भी योग बन रहे हैं। धन लाभ के भी योग हैं। आपको क्या नहीं करना है कि बेकार की बातों में ना उलझें। अभी की मेहनत आपको लाइफ में अचीवमेंट दिलाने में मदद करेगी।

मेष-इस राशि के लोगों की वित्तीय स्थिति को मजबूत होगी, करियर, शिक्षा और लवलाइफ में आपको लाभ होगा। आपके लिए समय थोड़ा विपरीत होगा, लेकिन शुक्र के कारण आपको कुछ कामों में लाभ होगा। आपको सोच समझकर काम करना है, क्योंकि पैसा आने के साथ जा भी सकता है, इसलिए फैसले सोच समझकर लें।

मीन राशि के लिए प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन शुक्र आफकी लवलाइफ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। नौकरी में इस समय लाभ और तरक्की के योग मिल रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक बदलाव आएंगे, रुकी हुई डील पूरी होने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

साल 2026 में छह महीनें शुक्र का गोचर देखें मकर जनवरी 13, 2026 मंगलवार को 04:02 ए एम बजे

कुंभ में फरवरी 6, 2026, शुक्रवार को 01:15 ए एम बजे

मीन मार्च 2, 2026, सोमवार को 01:01 ए एम बजे

मेष मार्च 26, 2026, बृहस्पतिवार को 05:13 ए एम बजे

वृषभ अप्रैल 19, 2026, रविवार को 03:51 पी एम बजे

मिथुन मई 14, 2026, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे

कर्क जून 8, 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे