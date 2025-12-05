साल 2026 में शनि की इस राशि में शुक्र के आने से इन राशियों के लिए रहेगा गोल्डन टाइम

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

Shukra gochar Makar Rashi 2026: शुक्र साल 2026 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में साल 2026 के जनवरी के महीने में बहुत हलचल मचने वाली है। खासकर मकर संक्रांति के दिन इस राशि में सूर्य और बुध दोनों आएंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए अच्छा योग तो कुछ के लिए परेशानी भरा समय भी रहेगा। 

Dec 05, 2025 08:26 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Shukra gochar Makar Rashi 2026: शुक्र साल 2026 में मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर राशि में साल 2026 के जनवरी के महीने में बहुत हलचल मचने वाली है। खासकर मकर संक्रांति के दिन इस राशि में सूर्य और बुध दोनों आएंगे। अभी की बात करें तो शुक्र अभी धनु राशि में 20 दिसंबर को जाएंगे। इसके बाद वृश्चिक में और फिर मकर राशिमें प्रवेश करेंगे। 17 जनवरी से 3 फरवरी 2026 तक इस राशि में एक साथ तीन ग्रह रहेंगे। इसलिए शनि की राशि में शुक्र के आने से शनि और शुक्र की युति बनेगी, जो कुछ राशियों के लिए गोल्डन टाइम लेकर आएगी। आइए जानें ऐसे में कुछ राशियों के लिए अच्छा योग तो कुछ के लिए परेशानी भरा समय भी रहेगा।

जानें शनि की राशि में जाने से किन राशियों के लिए समय रहेगा अच्छा

धनु- इस राशि के लोगों को सामाजिक क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। जो लोग लीगल काम से जुड़े हैं, उन्हे लाभ होगा। बिजनेस में अपने साथ के लोगों का सपोर्ट मिलेगा और सफल होगें। लवलाइफ में स्थिति बहुत अच्छी होगी। अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। विवाह के भी योग बन रहे हैं। धन लाभ के भी योग हैं। आपको क्या नहीं करना है कि बेकार की बातों में ना उलझें। अभी की मेहनत आपको लाइफ में अचीवमेंट दिलाने में मदद करेगी।

मेष-इस राशि के लोगों की वित्तीय स्थिति को मजबूत होगी, करियर, शिक्षा और लवलाइफ में आपको लाभ होगा। आपके लिए समय थोड़ा विपरीत होगा, लेकिन शुक्र के कारण आपको कुछ कामों में लाभ होगा। आपको सोच समझकर काम करना है, क्योंकि पैसा आने के साथ जा भी सकता है, इसलिए फैसले सोच समझकर लें।

मीन राशि के लिए प्रबल लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन शुक्र आफकी लवलाइफ को अच्छा नहीं कर पाएंगे। नौकरी में इस समय लाभ और तरक्की के योग मिल रहे हैं। आत्मविश्वास बढ़ेगा, सकारात्मक बदलाव आएंगे, रुकी हुई डील पूरी होने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी।

साल 2026 में छह महीनें शुक्र का गोचर देखें

मकर जनवरी 13, 2026 मंगलवार को 04:02 ए एम बजे

कुंभ में फरवरी 6, 2026, शुक्रवार को 01:15 ए एम बजे

मीन मार्च 2, 2026, सोमवार को 01:01 ए एम बजे

मेष मार्च 26, 2026, बृहस्पतिवार को 05:13 ए एम बजे

वृषभ अप्रैल 19, 2026, रविवार को 03:51 पी एम बजे

मिथुन मई 14, 2026, बृहस्पतिवार को 10:58 ए एम बजे

कर्क जून 8, 2026, सोमवार को 05:47 पी एम बजे

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
