Shukra Gochar 2025: गुरु की राशि में जाएंगे गुरु इन राशियों के लिए लाएंगे लाभ के योग, जानें शुक्र के बारे में

संक्षेप: कल शुक्र धनु राशि में जाएंगे। शुक्र अगर अच्छे हैं, तो आपको धन, सौभाग्य, सुख-सुविधा देते हैं। 20 दिसंबर को शुक्र का यह परिवर्तन बहुत खास है। शुक्र गुरु की राशि में जाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

Shukra gochar 2025: कल शुक्र धनु राशि में जाएंगे। शुक्र अगर अच्छे हैं, तो आपको धन, सौभाग्य, सुख-सुविधा देते हैं। 20 दिसंबर को शुक्र का यह परिवर्तन बहुत खास है। शुक्र गुरु की राशि में जाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। शुक्र तुला राशि के स्वामी है, इसिलए तुला समेत तीन राशियां खौस तौर पर शुक्र का लाभ पाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्र ग्रह के कमजोर होने के लक्षण शुक्र अर अस्त होते हैं तो शादी विवाह नहीं होते, इनके उदय होने पर ही शादी विवाह होते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हैं, तो शादी में दिक्कत या विवाह में देरी हो सकती है। ऐसे लोगों को स्किन से और आंखों से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। ऐसे व्यक्ति की चेहरे की चमक कम हो जाती है। जिसका शुक्र कमजोर है, उनकी लाइफ में दिक्कतें आती हैं। बार-बार रिश्ता भी शुक्र के कमजोर होने पर टूटता है।

आइए जानें कैसा रहेगा इन राशियों का हाल- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सुंदरता तो देगा ही साथ ही आपकी सोशल लाइफ भी बढ़ाएगा। आप वाहन या घ खरीद सकते हैं। इस राशि के लिए धन लाभ के योग बनेंगे। स्किन से जुड़ी दिक्कतें भी दूर होंगी। तुला राशि वालों को रिश्तों में परेशानी जो आ रही थीं, वो अब कम होगी। धनु राशि वालों के लिए शुक्र का आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और आकर्षण लाएगा। इस राशि के लोगों को लाभ होगा। लवलाइफ में स्थिरता आएगी और अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और पुराने प्रयासों का अच्छा फल मिलेगा।

कैसे हैं शुक्र देवता जानें शुक्र देव अथवा शुक्र ग्रह 'शुक्र वार' के स्वामी हैं। शुक्र, जो भृगु और उशान के बेटे हैं।शुक्र सफेद रंग, मध्यम आयु वर्ग और भले चेहरे के हैं। वे दैत्यों के शिक्षक और असुरों के गुरु हैं जिन्हें शुक्र ग्रह के साथ पहचाना जाता है। अगर आपकी राशि नें शुक्र कमजोर हैं, तो ॐ शुं शुक्राय नम: का जाप करना चाहिए। शुक्र की प्रकृति राजसी हैं और धन, खुशी और प्रजनन का प्रतिनिधित्व करते हैं।