अगले 8 दिन 5 राशियों को शुक्र गोचर से लाभ, बैंक बैलेंस में सुधार की गुंजाइश
Venus Transit 2026 Rashifal: शुक्र अगले 8 दिन के लिए कन्या राशि में गोचर करेंगे और इस दौरान कुल 5 राशियों को लाभ मिलने वाला है। इस दौरान इनके बैंक बैलेंस में सुधार देखा जा सकता है।
Transit Venus Rashifal Shukra Gochar 2026: शुक्र ने इस महीने की शुरुआत में ही बुध की कन्या राशि में एंट्री ली थी। तबसे लेकर अब तक शुक्र कन्या राशि में ही गोचर कर रहे हैं और अगले 8 दिन तक भी यहीं रहने वाले हैं। शुक्र कन्या राशि में 22 नवंबर तक रहेंगे और इसके बाद तुला राशि में चले जाएंगे। हालांकि अभी कन्या राशि में रहते हुए शुक्र कुल 5 राशियों को लाभ देंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस बदलाव से वृषभ राशि और सिंह राशि समेत कुल 5 राशियों के बैंक बैलेंस और रिश्तों में सुधार देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं जो 22 नवंबर तक शुक्र से लाभ पाने वाली हैं।
शुक्र राशि परिवर्तन से लाभ पाएंगी ये 5 राशियां-
वृषभ राशि
शुक्र गोचर के जरिए वृषभ राशि वालों को अगले 8 दिन के अंदर आर्थिक मामले में राहत मिलने के चांस हैं। अगर पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत बार-बार सामने आती रही है तो उसमें स्थिति पहले से बेहतर होगी। पैसों की दिक्कत खत्म होते ही रुके काम पूरे होंगे। लंबे समय से अगर कोई पैसा अटका हुआ है तो उसके मिलने के भी चांस हैं। घर-परिवार में हर किसी का सपोर्ट मिलेगा। अपनों के साथ अच्छा समय निकलेगा। लंबे समय बाद मानसिक रूप से शांति मिलने के योग बनेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिल सकता है। वहीं पर्सनल रिश्तों में भी सुधार दिखेगा।
सिंह राशि
अगले 8 दिन में सिंह राशि वाले भी अपनी जिंदगी में अच्छे बदलाव देखेंगे। पैसों के मामले में सब कुछ फेवर में होता नजर आएगा। बस कहीं इन्वेस्टमेंट करते वक्त हड़बड़ी ना करें। बड़ा पैसा कहीं लगाने से पहले आपको हर मामले में जांच परख जरूर करनी चाहिए। किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति की सलाह से चीजें बेटर हो सकती हैं। नौकरीपेशा लोगों को कलीग्स का सपोर्ट मिलेगा। स्थिति पहले से अच्छी होगी तो बाकी काम भी बनने लगेंगे। बातचीत के जरिए आप अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं।
आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या असर रहने वाला है खुद पंडित जी से जानें। अपनी कुंडली दिखाएं फ्री चैट में। पंडित जी से फ्री चैट के लिए यहां क्लिक करें।
कन्या राशि
कन्या राशि के जातकों को शुक्र गोचर से खूब लाभ मिलेगा। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में ये गोचर कई लाभ दे जाएगा। इस दौरान बातचीत का असर लोगों पर दिखेगा। बातों से आप कई लोगों को अपने फेवर में ला सकते हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों की कोई नई डील पूरी हो सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार आने से मन शांत रहेगा। कोई पुराना निवेश अच्छा लाभ दिला सकता है।
वृश्चिक राशि
शुक्र के इस गोचर से अगले 8 दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली बाधाएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों को मौजूदा नौकरी में ही नई जिम्मेदारी मिल सकती है। काम बढ़ेगा लेकिन करियर का ग्राफ धीरे-धीरे ऊंचा होगा। पार्टनर के साथ रिश्ते में कोई अनबन रही हैं तो ये सही समय है सब कुछ ठीक करने के लिए। कमाई और खर्चा बराबर बैलेंस करते हुए ही फैसले लें। शुक्र और बुध की एनर्जी से चीजें बेहतर की ओर ही आगे जाएंगी।
धनु राशि
धनु राशि वालों को अगले 8 दिन में कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है। इस ऑफर से मन में राहत महसूस होगी। बिजनेस से जुड़े लोग नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को अगर अब तक काम का दबाव ज्यादा महसूस होता आया है तो चीजें अब बेहतर होंगी। इनकम के नए सोर्स मिलने से स्थिति में सुधार आएगा। बैंक बैलेंस सुधरने से कई काम पूरे होते जाएंगे। घर-परिवार में माहौल अच्छा होगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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