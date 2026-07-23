गुरु पूर्णिमा पर सूर्य के उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं शुक्र, किन राशियों के लिए लाभ की सौगात
Venus transit 2026 Horoscope: शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन गुरु पूर्णिमा के दिन होने वाला है। इससे किन राशियों पर क्या असर होगा। यहां पढ़ें
Shukra Nakshtra gochar Horoscope : शुक्र का नक्षत्र गोचर 29 जुलाई यानी गुरु पूर्णिमा के दिन होने वाला है। इस दिन शुक्र सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। 29 जुलाई 2026 को शुक्र पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। इससे किन राशियों के लिए समृद्धि सफलता के योग बनेंगे, यहा पढ़ें
क्या होता है जब शुक्र और सिंह एक साथ आते हैं?
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शुक्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक आत्मविश्वास, सरकारी लाभ, पिता और अंहकार और अधिकार का कारक माना जाता है और एक प्रेम, सौंदर्य , वैभव, विलासिता का कारक माना जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव में आते हैं तो क्रिएटिव फील्ड और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे संचार, फैशन में लोगों को सफलता मिलती है, लेकिन कुछ लोगों में ईगो से जुड़ी दिक्कतें भी आती हैं। लवलाइफ में खास तौर पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
किन राशियों को लाभ मिलेगा?
वृषभ राशि के लिए स्वामी शुक्र क्या लाएंगे परिणाम
शुक्र इस राशि के स्वामी हैं, तो इस राशि के लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। प्रोफेशनल लाइफ में आपके फैसले पहले से ज्यादा अच्छे होंगे और आपके लिए परिवार को सुख शांति मिलेगी। हेल्थ भी पहले से अच्छी होगी।
सिंह राशि के लिए सूर्य का भी साथ
शुक्र सिंह राशि के लिए भी अच्छे परिमाण लाएंगे, यहां सूर्य के असर के कारण नौकरी में उच्च अधिकारियों का साथ, पिता से अच्छे संबंध के कारण संपत्ति का लाभ मिल सकता है। आत्मविश्वास के कारण प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारी या प्रमोशन भी मिलने के योग हैं।
तुला राशि के लिए क्या है लाभ?
शुक्र इश राशि के स्वामी है तो इस राशि के लिए समृद्धि के योग हैं। आपका बिजनेस आपो लाभ देगा, नौकरी में भी आपकी तारीफ होगी। पैसा कहीं फंसा था तो वापस मिल सकता है। जीवनसाथी के लिए थोड़ी तकरार होगी, लेकिन वापस सब सही होगा।
कन्या राशि के लिए भी अच्छे योग
कन्या राशि के लिए सूर्य और शुक्र अच्छे योग लेकर आ रहे हैं, कोई अच्छे खबर, देश से बाहर जाने का योग भी बना है। सेविंग से आपको सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छे योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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