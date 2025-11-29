Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़shukra gochar rashi parivartan venus transit in sagittarius horoscope rashifal
धनु राशि में शुक्र के प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

धनु राशि में शुक्र के प्रवेश से इन राशियों का शुरू होगा गोल्डन टाइम

संक्षेप:

शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह इस दिन वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है।

Sat, 29 Nov 2025 01:28 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

शुक्र ग्रह 20 दिसंबर को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र ग्रह इस दिन वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, धन और आराम का कारक ग्रह कहा जाता है। शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है तो अशुभ होने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार शुक्र के धनु राशि में प्रवेश करने से कुछ राशि वालों का गोल्डन टाइम शुरू हो जाएगा। आइए जानते हैं, शुक्र के राशि परिवर्तन करने से किन राशियों को होगा लाभ-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- शुक्र के धनु राशि में प्रवेश से मेष राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ साबित होगा। करियर में नई शुरुआत और विदेश से जुड़ी योजनाओं के अवसर बढ़ेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा और रुके हुए काम गति पकड़ेंगे। प्रेम संबंध मजबूत होंगे और अविवाहित लोगों के लिए अच्छे रिश्तों के योग बनेंगे। कुल मिलाकर, यह गोचर मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास और सफलता दोनों में वृद्धि करेगा।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का धनु में गोचर प्रेम और रचनात्मकता को बढ़ाने वाला रहेगा। रोमांटिक लाइफ में मधुरता आएगी और रिश्तों की गर्माहट बढ़ेगी। विद्यार्थियों और कला से जुड़े लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से लाभदायक होगा। मान-सम्मान बढ़ेगा तथा किसी खुशखबरी मिलने के योग भी बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहतर होकर मन को राहत देगी।

ये भी पढ़ें:दिसंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

तुला राशि- शुक्र तुला राशि का स्वामी ग्रह है, इसलिए यह गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लाएगा। दांपत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा और प्रेम संबंध और गहरे होंगे। नए संपर्क बनेंगे जिनसे करियर और व्यवसाय दोनों में लाभ होगा। आर्थिक रूप से भी राहत का समय है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है। व्यक्तित्व में आकर्षण और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे।

धनु राशि- शुक्र धनु राशि में ही प्रवेश कर रहे हैं इसलिए धनु राशि वाले इस गोचर का सबसे ज़्यादा लाभ महसूस करेंगे। आकर्षण, आत्मविश्वास और सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। प्रेम जीवन में नए अवसर दिखाई देंगे और जिनका रिश्ता चल रहा है, उसमें मजबूती आएगी। करियर में तरक्की, नए ऑफर और यात्रा से लाभ के योग भी बन रहे हैं। यह समय धनु जातकों के लिए नई शुरुआतों और सकारात्मक उर्जा से भरा होगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Horoscope Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने