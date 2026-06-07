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शुक्र गोचर 2026: कर्क राशि में बन रही गुरु-शुक्र युति, बढ़ सकते हैं धन, सुख और प्रेम के योग

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शुक्र ग्रह 8 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुख-सुविधा, सुंदरता और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस बार का गोचर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कर्क राशि में पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी।

शुक्र गोचर 2026: कर्क राशि में बन रही गुरु-शुक्र युति, बढ़ सकते हैं धन, सुख और प्रेम के योग

शुक्र ग्रह 8 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, सुख-सुविधा, सुंदरता और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। इस बार का गोचर इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि कर्क राशि में पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी।

कर्क राशि का संबंध घर, परिवार, माता और भावनाओं से माना जाता है। इसलिए शुक्र के इस राशि में आने के बाद लोगों का ध्यान घर-परिवार की तरफ ज्यादा रह सकता है। कई लोग घर की सजावट, मरम्मत या नई संपत्ति खरीदने की योजना बना सकते हैं। कुछ लोग घरेलू सुख-सुविधाओं पर पहले से ज्यादा खर्च भी कर सकते हैं।

रिश्तों में बढ़ सकता है अपनापन

इस दौरान लोग अपने करीबी रिश्तों को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ने की संभावना रहेगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिताना पसंद कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं।

हालांकि कई बार भावनाएं हावी होने की वजह से लोग जल्दबाजी में फैसले भी ले सकते हैं। ऐसे में किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-विचार करना जरूरी रहेगा।

गुरु और शुक्र की युति पर रहेगी नजर

ज्योतिष में गुरु को ज्ञान और समझदारी का ग्रह माना जाता है, जबकि शुक्र प्रेम और भौतिक सुखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो व्यक्ति परिवार, रिश्तों और सुविधाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

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खर्च बढ़ने के भी बन सकते हैं योग

शुक्र के कर्क राशि में आने के बाद कई लोगों का झुकाव घर और परिवार से जुड़ी चीजों पर खर्च करने की तरफ बढ़ सकता है। घर के लिए नई चीजें खरीदना, सजावट करवाना या किसी सुविधा पर पैसा खर्च करना इस दौरान बढ़ सकता है। इसलिए बजट का ध्यान रखना भी जरूरी होगा।

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कुल मिलाकर कैसा रहेगा समय?

ज्योतिषीय नजरिए से देखें तो शुक्र का यह गोचर रिश्तों, परिवार और घरेलू जीवन के लिए सकारात्मक माना जा रहा है। प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ सकती है और परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि भावनाओं में बहकर कोई बड़ा आर्थिक फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर यह समय घर-परिवार और अपनों के साथ जुड़ाव बढ़ाने वाला माना जा रहा है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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