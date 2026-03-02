देवगुरु की राशि में आ गए शुक्र, जानें तुला से मीन तक राशियों पर क्या रहेगा प्रभाव
shukra gochar meen rashi:1 मार्च की सुबह धन व वैभव के दाता दैत्यगुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं। मीन में शुक्र के प्रवेश अच्छा समय कहा जा सकता है।
Shukra Gochar 2026: 1 मार्च की सुबह धन व वैभव के दाता दैत्यगुरु शुक्र देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश कर गए हैं। मीन में शुक्र के प्रवेश अच्छा समय कहा जा सकता है। यहां हम आपको बताएंगे कि शक्र देवगुरु की राशि में आने से किन राशियों को लाभ होगा और किन राशियों को नुकसान। आपको बता दें कि इससे कुंभ राशि समेत कई राशियों को शुक्र लाभ दिलाएंगे। आपके लिए लाभ के योग बनेंगे
तुला : मनोबल में उच्चता बनी रहेगी। भोग विलाषिता में वृद्धि होगी । दूरस्थ यात्रा का योग बनेगा। अति घनिष्ठ व्यक्ति से मानसिक तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा । भौतिक संसाधनों के प्रति लगाव बढ़ेगा तथा भौतिक संसाधनों की प्राप्ति भी होगी। खर्चे में वृद्धि भी होगा।
वृश्चिक : आर्थिक पक्ष में सुधार होगा। व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार होगा। बौद्धिक क्षमता का सार्थक प्रयोग होगा। जीवन साथी एवं प्रेम संबंधों में प्रसन्नता बढ़ेगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगा। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगी। आय के नए साधन बन सकते हैं।
धनु : गृह सुख एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करने वाले लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। कलात्मक कार्यों में वृद्धि होगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि भी होगी।
मकर : पराक्रम एवं पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में सकारात्मक आएगी। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक आएगी। आर्थिक विस्तार में सहायता प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में सुधार होगा।
कुंभ : पारिवारिक कार्यों में प्रगति होगी । धनागम एवं धन संग्रह में वृद्धि होगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। पेट की आंतरिक समस्या के कारण थोड़ा चिंता बढ़ेगा। जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा।
मीन : पराक्रम पुरुषार्थ एवं सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। संघर्ष की क्षमता में वृद्धि होगा। मानसिक संघर्ष एवं मानसिक चिंता में वृद्धि होगी। दांपत्य जीवन में सुधार होगा। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। दैनिक रोजगार में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य एवं खर्च के कारण तनाव बढ़ेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियां धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मत व हिंदू पंचांग पर आधारित हैं। हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सटीक हैं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
