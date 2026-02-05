शनि की कुंभ राशि में जाने के बाद शुक्र होंगे उदय, इन 3 राशियों के लिए लाभकारी, शुक्र को मजबूत करने के उपाय भी जानें
शुक्र को धन वैभव, प्रेम, विवाह, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। 5 फरवरी 2026 को शुक्र कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद शुक्र का तारा भी उदय होगा। इस तरह शुक्र के ये दो बदलाव आपकी राशि पर असर डालें।
शुक्र गोचर का मेष, सिंह और धनु राशि पर क्या प्रभाव
मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर एनर्जी और साहस के साथ कई तरीकों से अच्छा रहेगा। इस राशि के सिर्फ उन लोगों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं, जो कठिन मेहनत करते हैं। आपके फैसले इस समय बहुत मायने करेंगे। धन के मामले में आपको सोच समझकर काम करना है। अग जॉब देख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी जॉब ऑफर के चांस हैं?
सिंह राशि वालों के लिए समय खास रहेगा। आपकी इनकम इस समय बढ़ सकती है और जो काम पहले से पीछे रह गएतो उन कामों को आप आगे ला सकते हैं। आपके देश से बाहर जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। सिंह राशि के लोगों को पेंडिंग प्रमोशन भी इस समय मिल सकता है। ऑफिस में आपके रिलेशनशिप काम करेंगे। धनु-शुक्र आपके लिए लव और शादी को लेकर अच्छी खबर ला सकते हैं। आपके लिए करियर और पर्सनल लाइफ में अच्छे बदलाव इंतजार कर रहे हैं।
शुक्र को कैसे मजबूत करें
शुक्रवार के दिन आपको शुक्र को मजबूत करने के लिए महंगी चीजें खरीदनी चाहिए। इस दिन शादी या सगाई भी कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र शादी, पार्टनरशिप और आराम का कारक है। इसलिए शादी में शुक्र के तारे को देखा जाता है। शुक्र का तारा अस्त होता है, तो विवाह नहीं किए जाते हैं। इस दिन सफेद कपड़े पहने और माता लक्ष्मी को इत्र अर्पित करें। खुद भी इत्र लगाकर जाएं। ससके अलावा शुक्र वार के मां लक्ष्मी के मंदिर में सफेद चीज का दान और सफेद चीज अर्पित करने से भी शुक्र को मजबूत किया जाता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।
अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।
कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।
