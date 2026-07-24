शुक्र और राहु का गोचर एक ही दिन: 6 दिन बाद से कुंभ समेत 4 राशियों का बदलने वाला है समय
Shukra-Rahu Gochar 2026: सावन 30 जुलाई से शुरू होगा। सावन में शुक्र और राहु एक ही दिन गोचर करने वाले हैं। राहु और शुक्र के एक ही दिन वाले गोचर का प्रभाव कई राशियों पर अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय से किन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन।
Shukra Gochar and Rahu Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। राहु एक छाया ग्रह है, जो मुख्य रूप से आकस्मिक घटनाओं, भौतिक इच्छाओं और रहस्य आदि का कारक माना जाता है। शुक्र इस समय सिंह राशि में हैं और 1 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसी दिन राहु का नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। शुक्र 2 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और राहु का नक्षत्र गोचर 2027 में होगा। राहु के नक्षत्र परिवर्तन और शुक्र के राशि परिवर्तन एक ही दिन होने का प्रभाव कई राशियों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्र धन-वैभव और सुख प्रदान करता है, जबकि राहु भ्रम पैदा करता है लेकिन लाभ भी देता है। राहु-शुक्र के एक ही दिन होने वाले परिवर्तन से चार राशियों को मुख्य रूप से लाभ मिलने के संकेत हैं। जानें इन राशियों के बारे में।
राहु-शुक्र का एक ही दिन गोचर: किन 4 राशियों को मिलेंगे अच्छे फल
वृषभ राशि-
वृषभ राशि के शुक्र स्वामी हैं। सूर्य-राहु के प्रभाव से आपको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपकी वाणी मधुर रहेगी और व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। राहु के प्रभाव से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। मेहनत का फल पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। मन प्रसन्न रहेगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। भौतिक सुखों में धन खर्च कर सकते हैं लेकिन अनाप-शनाप खर्च से दूरी बनाकर रखें। परिवार में खुशियां आएंगी।
मिथुन राशि-
मिथुन राशि के लिए यह समय अच्छा साबित हो सकता है। इस समय आपका पराक्रम रंग लाएगा और रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। भौतिक सुखों का बढ़-चढ़कर उपभोग करेंगे। इस समय आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होने से मन प्रसन्न रहेगा। करियर में नई उड़ान मिल सकती है। सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होकर नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। परिवार से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। रिश्तों से भ्रम या गलतफहमी दूर होगी।
तुला राशि-
तुला राशि के लिए यह समय शुभ रहने वाला है। इस समय आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आय के नए-नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे। व्यापार में बदलाव के बड़े संकेत हैं। अचानक कोई अच्छी खबर मिल सकती है। माता-पिता की सेहत में सुधार होगा। सुख और वैभव की प्राप्ति होगी। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं।
कुंभ राशि-
कुंभ राशि के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कार्यक्षेत्र में अपनी कार्य क्षमता और लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का अवसर मिलेगा। किस्मत का साथ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से भरा कोई फैसला नहीं लें। धन की स्थिति में बड़ा बदलाव हो सकता है। निवेश का लाभ मिलेगा। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। किसी रिश्तेदार या संतान से अच्छी खबर मिल सकती है। मानसिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान