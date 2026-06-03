Shukra Gochar: 8 जून से इन 5 राशियों पर मेहरबान होंगे शुक्र देव, आर्थिक लाभ के बन रहे प्रबल योग
Horoscope Shukra Rashi Parivartan 2026:शुक्र जून में चंद्रमा की कर्क राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र के कर्क गोचर के साथ ही गजलक्ष्मी राजयोग का शुभ संयोग बनेगा। जानें शुक्र का कर्क गोचर किन राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
Shukra Gochar Kark Rashi Mein: धन-संपदा के कारक शुक्र 8 जून 2026, सोमवार को कर्क राशि में गोचर करेंगे और 3 जुलाई 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। कर्क राशि में पहले से ही गुरु (बृहस्पति) विराजमान हैं। ऐसे में कर्क राशि में गुरु और शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का शुभ संयोग बनेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, शुक्र गोचर की यह अवधि 5 राशियों के लिए विशेष लाभकारी रहने वाली है। शुक्र को धन, संपदा, वैभव व ऐश्वर्य आदि का कारक माना जाता है। शुक्र के प्रभाव से इस समय कई राशि वालों की आय में वृद्धि होने के साथ करियर में सकारात्मक मोड़ आ सकता है। शुक्र कृपा से धन वर्षा हो सकती है, जिससे बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। प्रेम-संतान और परिवार की स्थिति अच्छी रहेगी।
जानें शुक्र का कर्क गोचर किन राशियों को देगा शुभ फल-
1. मेष राशि-
मेष राशि वालों के लिए शुक्र गोचर भौतिक सुखों में वृद्धि करा सकता है। इस समय आप भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके परिवार से जुड़ी परेशानी खत्म हो सकती हैं। आकस्मिक धन लाभ होने से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। माता-पिता का साथ मिलेगा। प्रेम-संबंधों में नयापन आएगा। करियर में उन्नति के अवसर आपके सामने आएंगे, जिनका आप भरपूर लाभ उठा पा सकते हैं।
2. मिथुन राशि-
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर लाभकारी रहेगा। आपकी राशि के धन भाव में गजलक्ष्मी योग का संयोग बन रहा है। शुक्र के प्रभाव से आपकी आय बढ़ सकती है। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। अध्यात्म की ओर झुकाव हो सकता है। मनचाही यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। परिवार का सहयोग आपको कार्यों में सफलता दिलाएगा।
3. कर्क राशि-
कर्क राशि वालों के लिए यह समय लाभकारी रहने वाला है। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस समय आपको करियर में नई उपलब्धि मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ होने से बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है। धन की बचत करने में भी सफल रहेंगे। खर्च में कमी आएगी। सेहत में पहले से सुधार नजर आ सकता है। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अटके हुए कार्यों को गति मिल सकती है।
4. वृश्चिक राशि-
वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का कर्क गोचर अच्छा समय ला सकता है। यह समय विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। आय के नए मार्ग बनेंगे, जिससे धन की स्थिति बेहतर होगी। लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ लोगों को विदेश जाने का भी अवसर मिल सकता है। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा और वाणी में मिठास आएगी।
5. मकर राशि-
मकर राशि वालों के लिए शुक्र का कर्क गोचर शुभ रहेगा। यह समय व्यावसायिक तौर पर अच्छे दिन ला सकता है। बिजनेस करने वालों को नई पार्टनरशिप के मौके मिलेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ आनंददायक समय बिताएंगे। धन लाभ होने से वित्तीय स्थिति पहले से मजबूत होगी। पिता का साथ मिलेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान