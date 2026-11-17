85 दिन बाद राहु के नक्षत्र में लौट रहे शुक्र, 5 दिसंबर से 4 राशियों का बदलेगा समय
Venus nakshatra Transit 2026: शुक्र करीब 85 दिन बाद राहु के स्वाति नक्षत्र में वापसी कर रहे हैं। स्वाति नक्षत्र में शुक्र गोचर से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। जानें शुक्र नक्षत्र परिवर्तन की शुभ राशियों के बारे में।
Venus Transit in Swati Nakshatra: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में भौतिक सुख, सौंदर्य, प्रेम और समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह 5 दिसंबर 2026 को महत्वपूर्ण नक्षत्र स्वाति में गोचर करने वाले हैं और इस नक्षत्र में 22 दिसंबर तक यानी 17 दिन तक रहेंगे। इसके पहले शुक्र ने स्वाति नक्षत्र में 11 सितंबर 2026 को गोचर किया था, इस तरह से राहु के नक्षत्र में शुक्र की वापसी 85 दिन बाद हो रही है। शुक्र इस समय चित्रा नक्षत्र में मौजूद हैं। स्वाति नक्षत्र को स्वतंत्रता, संतुलन और व्यावसायिक कुशलता का प्रतीक माना जाता है। शुक्र और राहु के बीच मित्रता का भाव है, इसलिए इस नक्षत्र परिवर्तन को प्रभावशाली भी माना जाता है। शुक्र का अपने परम मित्र राहु के स्वाति नक्षत्र में संचरण कई राशियों के लिए भाग्य के रास्ते खोल सकता है और इस समय आर्थिक तौर पर बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं और करियर में उन्नति मिलने की संभावना है। जानें शुक्र का स्वाति नक्षत्र परिवर्तन किन 4 राशियों के लिए रहेगा लाभकारी।
1.वृषभ राशि:
वृषभ राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं। इस समय आपको कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। उच्चाधिकारी और सहकर्मी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। आय के नए अवसर मिलेंगे। इस समय आपकी भौतिक इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस गोचर के प्रभाव से करियर में नए अवसर और लंबित प्रमोशन या पदोन्नति की प्राप्ति हो सकती है।
2. मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर पंचम भाव को सक्रिय करेगा। इस समय आपको अचानक या अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। करियर में आपका रचनात्मक क्षमता और कार्य शैली की तारीफ हो सकती है। अविवाहित जातकों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जीवन में धन कमाने के नए अवसर मिलेंगे। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। यह समय किसी नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूल साबित होगा।
3. तुला राशि:
तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि के अंतर्गत ही आता है। इस समय आपके आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगी। आकर्षण बढ़ेगा। कला, ग्लैमर, मीडिया और डिजाइनिंग आदि इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे और अवसरों की प्राप्ति होगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वैवाहिक जीवन मधुर रहेगा। रिश्तों में तालमेल बना रहेगा और किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। धन की स्थिति में अचानक शुभ बदलाव देखने को मिल सकता है।
4. कुंभ राशि:
कुंभ राशि के नवम भाव को शुक्र एक्टिव करने वाले हैं। इस समय आपके अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक तौर पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। किसी बड़े आर्थिक लाभ के संकेत भी हैं। आपकी साख और मान-सम्मान में बड़ी वृद्धि होगी। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विदेश व्यापार से जुड़े लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है।
राहु इस समय कुंभ राशि के गोचर में हैं और कुंभ राशि से साढ़ेसाती का प्रभाव समाप्त हो चुका है, लेकिन 2027 में शनि के मीन राशि में लौटने से कुछ समय के लिए कुंभ राशि वाले भी साढ़ेसाती की चपेट में आ सकते हैं। जानें कुंभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में कब सुधार होगा, पंडित जी से करें फ्री चैट
शुभ फलों को पाने के लिए करें ये आसान उपाय:
शुक्र ग्रह को कुंडली में मजबूत करने और शुभ फलों में वृद्धि के लिए शुक्रवार को मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और उन्हें मिठाई या खीर का भोग लगाना चाहिए। प्रतिदिन ‘ॐ शुं शुक्राय नमः’ मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इस दिन सफेद वस्त्र और मिश्री का दान करना लाभकारी माना जाता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान