5 दिन बाद शुक्र प्यार और पैसे से भरेंगे इन 4 राशियों की झोली, नक्षत्र बदलते ही देंगे प्रॉफिट
Venus Transit 2026: शुक्र आज से 5 दिन बाद यानी 29 जुलाई को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। इसका लाभ वृषभ मिथुन के साथ-साथ सिंह और मकर राशि वाले भी उठाने वाले हैं।
29 जुलाई से वृषभ, मिथुन, सिंह और मकर राशि वालों की तकदीर बदलने वाली है। इसी दिन शुक्र नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह राशि का नक्षत्र परिवर्तन करता है तो राशियों पर इसका असर साफ दिखता है। पंडित नरेन्द्र उपाध्याय के अनुसार शुक्र गोचर से धन लाभ होता है और साथ ही करियर में तरक्की होने के साथ-साथ रुके हुए काम में रफ्तार देखने को मिलता है। इस वक्त शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं। 5 दिन बाद शुक्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आएंगे जिस पर सूर्य का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। इस नक्षत्र में शुक्र 11 अगस्त यानी कुल 14 दिन तक विराजमान रहने वाले हैं।
इन 4 राशियों पर बरसेगी शुक्र ग्रह की मेहरबानी-
शुक्र की राशि वृषभ को मिलेगा लाभ
वृषभ राशि को इस गोचर का खूब लाभ मिलने वाला है। 29 जुलाई से अगले दो हफ्ते में इस राशि के जातकों को नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोगों को आगे बढ़ना का पूरा मौका मिलेगा। जो मेहनत अब तक की है उसमें लाभ जरूर मिलेगा। सीनियर्स काम की सराहना करेंगे। परिवार का माहौल पहले से अच्छा होगा और घर में खुशियां और भी बढ़ेंगी। वहीं आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती दिखेगी।
बुध की राशि मिथुन पर असर
मिथुन राशि वालों पर भी इस परिवर्तन का असर दिखेगा। असर सकारात्मक होगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी। पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। वहीं समाज में मान-सम्मान बढ़ता दिखेगा। जो लोग नई प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए ये समय सबसे सही रहने वाला है। कहीं पर अटका हुआ पैसा इसी बीच मिलने की संभावना है। ऐसे में आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
सूर्य की राशि सिंह पर प्रभाव
सूर्य के ही नक्षत्र में शुक्र का गोचर होगा तो सिंह राशि वालों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस दौरान इस राशि के जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। अगर लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे तो कहीं से कॉल आ सकती है। प्रमोशन या फिर नई जिम्मेदारी भी मिलने की संभावना है। वहीं जो लोग सिंगल हैं उन्हें शादी के लिए कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा।
शनि की राशि मकर भी उठाएगी लाभ
29 जुलाई से मकर राशि वाले भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने वाले हैं। आर्थिक रूप से इस राशि के जातक स्टेबल होते दिखेंगे। अटके हुए काम पूरे होंगे। वहीं पैसों से जुड़े मामले में भी सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। इनकम के नए सोर्स भी बन सकते हैं। इस दौरान किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है और नए इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय अच्छा होगा। परिवार में माहौल अच्छा बना रहेगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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