1 जनवरी 2027 से 6 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, मंगल के प्रभाव में आएंगे शुक्र
Shukra Gochar 2027: नए साल के पहले दिन शुक्र अपनी राशि में बदलाव करने वाले हैं। शुक्र गोचर का प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि पर पड़ेगा। लेकिन कुछ राशियों के लिए शुक्र गोचर सबसे शुभ और लाभकारी साबित होगा।
Venus Transit in Scorpio 2027: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य और विलासिता का कारक माना जाता है। शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष ज्योतिषीय महत्व है। शुक्र का गोचर विशेष रूप से प्रेम संबंधों में गहराई, आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव वाला माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, 1 जनवरी 2027 को शुक्र वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और 29 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। वृश्चिक राशि में गोचर करने से शुक्र इस दौरान मंगल के प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल और शुक्र के स्वामी विपरीत हैं लेकिन इनके बीच न ही मित्रता का भाव है और न ही शत्रुता। दोनों ग्रह आपस में सम हैं। इसलिए मंगल की राशि में शुक्र गोचर से इसके प्रभावों में कोई बदलाव नहीं होगा। इस समय कुछ भाग्यशाली राशियों के जीवन में आर्थिक संपन्नता, रिश्तों में सुधार और व्यावसायिक उन्नति मिलने के संकेत हैं। जानें शुक्र के वृश्चिक गोचर से किन राशियों के 1 जनवरी 2027 से शुरू होंगे अच्छे दिन।
वृषभ राशि:
शुक्र गोचर के प्रभाव से वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। जीवनसाथी के साथ रिश्ता मधुर होगा। पार्टनरशिप के कामों में लाभ मिल सकता है। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। किसी नए काम की शुरुआत संभव है। अपनों का सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए समय अनुकूल है।
2. कर्क राशि:
कर्क राशि वालों के लिए नए साल का पहला महीना जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। शुक्र गोचर के प्रभाव से विद्यार्थियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। संतान से जुड़ी किसी अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है। व्यापारिक उन्नति मिल सकती है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
3. सिंह राशि:
सिंह राशि वालों को शुक्र गोचर काल में अच्छे फल मिलेंगे। सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग बनेंगे। परिवार में खुशहाली आएगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। यात्राएं लाभकारी रहेंगी। धन के मामलों में सफलता मिलेगी। रोजी-रोजगार में वृद्धि के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बनेंगे।
4. तुला राशि:
तुला राशि वालों के लिए जीवन में इस समय सकारात्मक बदलाव होंगे। वाणी मधुर रहेगी। व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। प्रभावशाली लोगों के संपर्क में आ सकते हैं जिसका लाभ नौकरी या करियर में मिलने की उम्मीद है। मन मुताबिक परिणाम हासिल होंगे। प्रेम-संबंधों में सुधार होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
5. वृश्चिक राशि:
वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र गोचर का समय आर्थिक उन्नति प्रदान कर सकता है। इस समय व्यापारियों को विस्तार के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। निवेश अनुकूल रहेगा। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है। साहस और पराक्रम रंग लाएगा। वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी।
6. मकर राशि:
मकर राशि वालों के लिए शुक्र गोचर से आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। नौकरी और कारोबार में लाभ की संभावना है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यावसायिक रूप से स्थिति सुदृढ़ होगी। महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान