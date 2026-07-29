केतु-शुक्र की युति हो रही भंग, 1 अगस्त से कुंभ समेत 6 राशियों के लौटेंगे अच्छे दिन

Shukra-Ketu Yuti Bhang 2026: शुक्र दो दिन बाद केतु के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। शुक्र का केतु के साथ युति टूटने से 6 राशियों को विशेष रूप से लाभ होगा। जानें पंडित नरेंद्र उपाध्याय से शुक्र-केतु की युति टूटना किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा।

Shukra Gochar 2026 August: शुक्र-केतु वर्तमान में सिंह राशि में विराजमान हैं, जिससे दोनों ग्रहों की युति बन रही है। ज्योतिष गणना के अनुसार, 1 अगस्त 2026 को शुक्र सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में आ जाएंगे। शुक्र के कन्या राशि में आते ही केतु के साथ युति भंग या खत्म हो जाएंगी। पंडित नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, शुक्र और केतु का मेल भोग और त्याग का अनोखा संगम है। शुक्र भौतिक सुख, प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य के कारक हैं। जबकि केतु भ्रम, अध्यात्म और आकस्मिक घटनाओं का कारक माना जाता है। जब शुक्र केतु के प्रभाव या मायाजाल में आते हैं, तो व्यक्ति के भौतिक सुखों के बीच शून्यता महसूस होती है। पंडित उपाध्याय बताते हैं कि अब शुक्र केतु के प्रभाव दूर जा रहे हैं, जिसका जनमानस पर अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ेगा। शुक्र-केतु की युति टूटने से छह राशियों को विशेष रूप से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जानें पंडित जी से इन राशियों के बारे में।

केतु-शुक्र की टूटेगी युति: 1 अगस्त से इन 6 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन 1. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को भाग्य का साथ प्राप्त होगा और भाग्यवश कुछ काम भी बन सकते हैं। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी। अपनों का सहयोग मिलेगा, जिससे कामकाज आसानी से पूर्ण होंगे। व्यापारिक यात्रा के योग हैं, जिसमें लाभ मिलेगा। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति के पूर्ण संकेत हैं।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि के लिए यह समय सुख-सौभाग्य पूर्ण रहेगा। शुक्र का केतु के प्रभाव से दूर हटना आपकी धन की स्थिति में अच्छा प्रभाव डालेगा। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के पूर्ण योग हैं। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। उच्चाधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त होगी। करियर में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

3. कन्या राशि- कन्या राशि के लिए केतु-शुक्र युति भंग लाभकारी रहेगा। इस समय आपके बैंक-बैलेंस में वृद्धि होगी। किसी नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय रहेगा। निवेश के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कुटुंबों में वृद्धि होगी। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें खत्म होंगी और उन्नति के नए मार्ग खुलेंगे। आय के नए साधन बनेंगे। बचत करने में सफल रहेंगे। परिवार का साथ मिलेगा।

4. तुला राशि- तुला राशि वालों को करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं, तो अच्छे अवसर सामने आएंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी। व्यापार में उन्नति के योग हैं। विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम समय कहा जाएगा। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। किसी अटके हुए धन की वापसी के संकेत मिल रहे हैं। किसी परिवार के सदस्य, रिश्तेदार या संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है। पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

5. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। इस समय आप कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या पद मिल सकता है। कुछ जातकों की आय में वृद्धि हो सकती है। इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी योजनाएं पूर्ण होंगी, जिससे कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। स्वास्थ्य में अच्छे सुधार देखेंगे।

6. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों को किसी अच्छी खबर की प्राप्ति के संकेत हैं। मन शांत रहेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्ते की डोर मजबूत होगी। व्यापारिक स्थिति में अच्छे बदलाव होंगे। धन का आगमन होगा और आप बचत पर जोर देंगे। नौकरी से जुड़ी दिक्कतें खुद ब खुद दूर हो सकती हैं। उन्नति के नए जरिये बनेंगे और आप उनका भरपूर लाभ उठाएंगे। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं।