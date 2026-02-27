Hindustan Hindi News
2 मार्च 2026 से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, शुक्र के मीन राशि में प्रवेश से बनेगा मालव्य राजयोग

Feb 27, 2026 09:38 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को धन, वैभव, कला, रिश्तों और जीवन के सुखों में वृद्धि मिलती है। मार्च 2026 की शुरुआत में शुक्र एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं।

Shukra Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को धन, वैभव, कला, रिश्तों और जीवन के सुखों में वृद्धि मिलती है। मार्च 2026 की शुरुआत में शुक्र एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मीन राशि में शुक्र की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। कई विद्वान ज्योतिषी इसे प्रभाव के लिहाज से लक्ष्मी योग के समान फलदायी मानते हैं, क्योंकि यह धन, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है।

क्या होता है मालव्य राजयोग?- मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है। यह तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च राशि (मीन) या अपनी स्वयं की राशियों (वृषभ या तुला) में होकर कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7 या 10वें घर) में स्थित होते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस योग का प्रभाव व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, भौतिक सुख, आर्थिक समृद्धि, वाहन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। मजबूत शुक्र कला, संगीत, फैशन, डिजाइन, मीडिया, ग्लैमर और लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता देता है।

इन 3 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त लाभ

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। करियर में स्थिरता आएगी और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को नए क्लाइंट और नए अनुबंध मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं।

2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर ग्रोथ का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सपना देखने वालों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। शेयर बाजार, बिजनेस विस्तार या नई साझेदारी से लाभ के संकेत मिल सकते हैं, हालांकि सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा।

3. कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ या किसी गुप्त स्रोत से आर्थिक फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और नई संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। घर-परिवार में खुशी और शांति का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

संक्षिप्त विवरण


योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
दशा-महादशा
अंकज्योतिष
सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
फेंगशुई
रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि

और पढ़ें
