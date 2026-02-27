2 मार्च 2026 से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, शुक्र के मीन राशि में प्रवेश से बनेगा मालव्य राजयोग
Shukra Gochar 2026: ज्योतिषशास्त्र में शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम, सौंदर्य और भौतिक ऐश्वर्य का कारक ग्रह माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब शुक्र मजबूत स्थिति में होते हैं, तो व्यक्ति को धन, वैभव, कला, रिश्तों और जीवन के सुखों में वृद्धि मिलती है। मार्च 2026 की शुरुआत में शुक्र एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा। 2 मार्च 2026 को शुक्र अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार मीन राशि में शुक्र की स्थिति अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। इस गोचर से मालव्य राजयोग का निर्माण होगा। कई विद्वान ज्योतिषी इसे प्रभाव के लिहाज से लक्ष्मी योग के समान फलदायी मानते हैं, क्योंकि यह धन, प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं में वृद्धि का संकेत देता है।
क्या होता है मालव्य राजयोग?- मालव्य राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है। यह तब बनता है जब शुक्र अपनी उच्च राशि (मीन) या अपनी स्वयं की राशियों (वृषभ या तुला) में होकर कुंडली के केंद्र भावों (1, 4, 7 या 10वें घर) में स्थित होते हैं। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार इस योग का प्रभाव व्यक्ति को आकर्षक व्यक्तित्व, भौतिक सुख, आर्थिक समृद्धि, वाहन, संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला होता है। मजबूत शुक्र कला, संगीत, फैशन, डिजाइन, मीडिया, ग्लैमर और लग्जरी से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता देता है।
इन 3 राशियों को मिल सकता है जबरदस्त लाभ
1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे। करियर में स्थिरता आएगी और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है। व्यापारियों को नए क्लाइंट और नए अनुबंध मिल सकते हैं। निवेश से जुड़े फैसले लाभकारी साबित हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी और पार्टनर के साथ तालमेल बेहतर होगा। अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आ सकते हैं।
2. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए यह समय करियर ग्रोथ का संकेत दे रहा है। कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिससे पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। विदेश में पढ़ाई या नौकरी का सपना देखने वालों के लिए यह गोचर अनुकूल रह सकता है। उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के योग बन रहे हैं। आर्थिक मामलों में निवेश के लिए समय अनुकूल माना जा रहा है। शेयर बाजार, बिजनेस विस्तार या नई साझेदारी से लाभ के संकेत मिल सकते हैं, हालांकि सोच-समझकर निर्णय लेना जरूरी रहेगा।
3. कर्क राशि- कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहा है। अचानक धन लाभ या किसी गुप्त स्रोत से आर्थिक फायदा हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है और नई संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। इस दौरान आपका झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों की ओर बढ़ेगा। घर-परिवार में खुशी और शांति का माहौल रहेगा। अविवाहित लोगों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और समझदारी बढ़ेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
