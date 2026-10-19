कन्या राशि में शुक्र गोचर, 17 दिन तक 9 राशियों पर धन वर्षा के संकेत
Shukra rashi parivartan 2026: शुक्र बुध की राशि में दिवाली से पहले गोचर करेंगे। कन्या राशि में आकर शुक्र कई राशियों को लाभ पहुंचाएंगे। शुक्र गोचर काल में 9 राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें इनके बारे में।
Shukra gochar 2026 November: 05 नवंबर 2026, गुरुवार को धन-संपदा और वैभव के कारक शुक्र कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं और इस राशि में 22 नवंबर 2026 तक यानी करीब 17 दिन रहेंगे। इस साल दिवाली 8 नवंबर 2026 को है। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय दिवाली से पहले शुक्र के कन्या गोचर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शुक्र का गोचर सभी के लिए लाभप्रद माना जाता है। बुध की कन्या राशि में शुक्र थोड़ा कमजोर हो सकता है, लेकिन किसी भी राशि को कुफल प्रदान नहीं करेगा। सिंह राशि से निकलकर शुक्र के कन्या राशि में आने से केतु का प्रभाव भी खत्म होगा। इस समय केतु सिंह राशि में हैं। केतु की छाया से मुक्ति पाने और कन्या राशि में आने से शुक्र 12 राशियों में से 9 राशियों की किस्मत चमका सकते हैं। इन विशेष राशियों को धन के साथ किसी न किसी क्षेत्र में लाभ जरूर मिलेगा। जानें कन्या राशि में आकर शुक्र किन राशियों को अच्छे परिणाम देंगे।
वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र कन्या गोचर:
वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी। दापंत्य जीवन पहले से सुखद होगा। प्रेम-संबंधों में सुधारे के संकेत हैं। आकस्मिक धन लाभ होगा। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग हैं। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।
मिथुन राशि पर शुक्र गोचर का प्रभाव:
मिथुन राशि वालों के साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भौतिक सुखों में वृद्धि का अनुभव करेंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की के संकेत हैं। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी।
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का कन्या गोचर:
कर्क राशि वालों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी शुभ समाचार के मिलने के संकेत हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। अपनों का साथ मिलेगा। व्यापार में नई ऊर्जा महसूस करेंगे। मुनाफा बढ़ सकता है।
सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का कन्या गोचर:
सिंह राशि के लिए शुक्र का कन्या गोचर धनदायक साबित हो सकता है। इस समय आय के नए-नए स्रोत बनेंगे और पुराने मार्गों से भी रुपए-पैसे आएंगे। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। व्यापार में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं।
कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का कन्या गोचर:
कन्या राशि वालों के प्रेम-संबंध अच्छे होंगे। किसी अच्छी खबर के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यापार में अच्छा मुनाफा हो सकता है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को फायदा हो सकता है।
वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा शुक्र का कन्या गोचर:
वृश्चिक राशि वालों को दांपत्य जीवन में लाभ मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए योग्य विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। विवाहित लोग जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। नौकरी पेशा में अच्छे परिणाम मिलेंगे।
धनु राशि पर शुक्र के कन्या गोचर का प्रभाव:
धनु राशि को व्यावसायिक सफलता मिलने के योग हैं। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं। अपनों में वृद्धि होगी। धन की स्थिति में सुधार के संकेत हैं। बचत करना संभव होगा।
मकर राशि पर शुक्र के कन्या गोचर का असर:
मकर राशि का शुक्र गोचर के प्रभाव से भाग्य उदय हो सकता है। भाग्य का साथ मिलने से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिल सकती है। अपनों का सहयोग मिलेगा। धन की स्थिति अच्छी होगी। व्यापारियों को विस्तार प्राप्त हो सकता है।
मीन राशि पर शुक्र का कन्या का कैसा रहेगा प्रभाव:
मीन राशि पर कन्या राशि के शुक्र वैवाहिक जीवन में सुखद प्रभाव डालेंगे। रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ होने के संकेत हैं। सेहत में सुधार होगा। मानसिक तनाव से मुक्ति पा सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान