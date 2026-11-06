आज से 5 राशियों के लौटे अच्छे दिन, अगले 16 दिन तक शुक्र गोचर देगा लाभ
Shukra rashi parivartan: शुक्र आज 6 नवंबर 2026 को कन्या राशि में आ गए हैं। कन्या राशि में लौटने से 5 राशियों के अच्छे दिनों की भी वापसी हो गई है। जानें शुक्र गोचर की भाग्यशाली राशियां।
Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को एक शुभ और महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि शुक्र कृपा होने से व्यक्ति को धन-संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शुक्र 6 नवंबर 2026 को कन्या राशि में गोचर कर गए हैं और इस राशि में 22 नवंबर तक यानी अगले 16 दिन विराजमान रहेंगे। कन्या राशि में शुक्र की वापसी करीब 2 महीने बाद हुई है। 2 सितंबर को शुक्र ने तुला गोचर किया था। अब वक्री चाल के कारण शुक्र कन्या राशि में वापस लौट गए हैं। शुक्र गोचर काल में मेष से लेकर मीन तक सभी राशियां प्रभावित होंगी लेकिन 5 राशियां ऐसी हैं जिन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जानें शुक्र गोचर से किन राशियों को लाभ।
वृषभ राशि:
वृषभ राशि वालों के धन संबंधी मामले पूर्ण होंगे और अटके हुए कार्यों में सफलता हासिल होगी। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा। व्यापारी वर्ग किसी नई डील या सौदे पर साइन कर सकते हैं।
2. मिथुन राशि:
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर काल की अवधि लाभकारी रहने वाली है। धन का आगमन नए स्रोतों से होगा और पुराने मार्गों से भी धन की वापसी होगी। मानसिक परेशानियों से राहत मिलेगी। अपनों में वृद्धि होगी। परिवार से जुड़ी दिक्कतें धीरे-धीरे खत्म हो जाएंगी। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं। नए काम की शुरुआत लाभकारी रहेगी।
3. सिंह राशि:
सिंह राशि के लिए शुक्र गोचर काल के यह 16 दिन बहुत शुभ रहने वाले हैं। इस समय सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। अधूरे या अटके कार्य पूर्ण होंगे। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा पर जाने के योग बनेंगे। संतान पक्ष का भरपूर सहयोग मिलेगी। करियर में नई उड़ान मिल सकती है। धन की स्थिति में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।
4. कन्या राशि:
कन्या राशि वालों के लिए शुक्र गोचर धनदायक साबित हो सकता है। भाग्य का साथ मिलेगा। शत्रुओं पर विजय के संकेत हैं। कोर्ट-कचहरी में जीत मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या पद की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है। धन लाभ के संकेत हैं। निवेश के अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।
5. धनु राशि:
धनु राशि वालों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन धन के नए रास्ते खोलेगा। किसी शुभ समाचार के मिलने के संकेत हैं। कुटुंबों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी संभव है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सफल रहेंगे। परिवार के सदस्यों के बीच तालमेल बढ़ेगा। धन संबंधी योजनाएं सफल होने से आर्थिक स्थिरता प्राप्त होगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंSaumya Tiwari
संक्षिप्त विवरण
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।
इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।
इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।
व्यक्तिगत रुचियां
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।
विशेषज्ञता
ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान