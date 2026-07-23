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परम मित्र की राशि में आ रहे शुक्र, 1 अगस्त से इन 5 राशियों के बुलंद होंगे सितारे

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra rashi parivartan august 2026: अगस्त के पहले दिन शुक्र अपने परम मित्र की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर सामान्यतया सभी राशियों के लिए अच्छा रहता है लेकिन कुछ विशेष राशियों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। 

परम मित्र की राशि में आ रहे शुक्र, 1 अगस्त से इन 5 राशियों के बुलंद होंगे सितारे

Shukra gochar 2026 august: धन, संपदा, कला और प्रेम के कारक शुक्र 1 अगस्त 2026 को कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। बुध को बुद्धि, व्यापार और संचार का कारक माना गया है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध और शुक्र के बीच परम मित्रता का भाव है। बुध और शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति की कुंडली में कलात्मकता और बौद्धिक क्षमता में अच्छा तालमेल बनता है। शुक्र का कन्या राशि में गोचर 1 अगस्त को सुबह 06 बजकर 03 मिनट पर होगा और इस राशि में 2 सितंबर तक रहेंगे। पंडित नरेंद्र उपाध्याय ने बताया कि शुक्र का गोचर किसी भी राशि के लिए खराब सिद्ध नहीं होता है। लेकिन कुंडली में शुक्र की स्थिति के आधार पर शुभ प्रभावों में कमी या अधिकता हो सकती है। शुभता का प्रतीक शुक्र का गोचर ज्यादातर शुभ और सामान्य फल प्रदान करता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में शुक्र अशुभ फल प्रदान कर सकता है। शुक्र का कन्या गोचर 5 राशियों के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस समय शुक्र के प्रभाव से इन राशियों को शुभ समाचार मिलने के साथ धन लाभ भी हो सकता है। जानें शुक्र गोचर की लकी राशियां।

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1. वृषभ राशि-

वृषभ राशि वालों को अपनी धन की स्थिति में अच्छा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस समय आपको किसी अच्छी खबर की प्राप्ति हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय कहा जाएगा। पढ़ाई-लिखाई में मन लगेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। व्यापारिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कुटुंबों में वृद्धि होगी।

2. मिथुन राशि-

मिथुन राशि वालों के जीवन में खुशियों का आगमन होगा। स्वास्थ्य में सुधार के संकेत हैं। आप बुद्धि के बल पर सफलता पाएंगे। आपकी निर्णय क्षमता गजब की रहेगी। लोग आपकी वाणी और सौंदर्य से प्रभावित हो सकते हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के संकेत हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। कुछ लोगों को नौकरी में तरक्की के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है।

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3. वृश्चिक राशि-

वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का गोचर अच्छी खबर दिला सकता है। इस समय आपको मेहनत का पूरा फल मिलेगा। धन की स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने से कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी। सेहत अच्छी रहेगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा।

4. धनु राशि-

धनु राशि के लिए यह समय किसी बड़ी सफलता को पाने का है। इस समय आप करियर में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। कार्यों में गति आएगी और मनमुताबिक परिणाम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। सहकर्मी और सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे। निवेश के लिए समय उत्तम है और आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। आय के नए-नए स्रोत मिलेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे आएंगे।

5. मकर राशि-

मकर राशि वालों को इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश कुछ बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। अटके हुए धन की वापसी के संकेत हैं। इस समय आप कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। सरकारी तंत्र का लाभ मिलेगा। भाई-बहन का सहयोग मिलेगा और रिश्ते में मजबूती आएगी। परिवार से जुड़ी परेशानियां दूर होंगी। व्यापार में विस्तार के योग हैं। नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा समय है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न विज्ञान

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