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सूर्य के प्रभाव में आ रहे शुक्र, 29 जुलाई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय और भाग्य

By Saumya Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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Surya ke nakshatra me shukra gochar 2026: जुलाई के अंत में शुक्र सूर्य के प्रभाव में आएंगे। शुक्र का गोचर सूर्य के नक्षत्र में होगा। सूर्य के प्रभाव वाले शुक्र चार राशियों का धन-धान्य बढ़ा सकते हैं। जानें शुक्र नक्षत्र गोचर की लकी राशियां।

सूर्य के प्रभाव में आ रहे शुक्र, 29 जुलाई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय और भाग्य

Shukra nakshatra gochar 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, संपदा, वैभव और ऐश्वर्य का कारक माना गया है। शुक्र 29 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से निकलकर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे और 11 अगस्त तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं। इस तरह से शुक्र कुछ समय के लिए सूर्य के प्रभाव वाले नक्षत्र में रहेंगे। शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन चार राशियों के लिए अत्यंत शुभ और अनुकूल माना जा रहा है। इस समय ये राशियां आकस्मिक धन लाभ के साथ करियर में जबरदस्त सफलता प्राप्त कर सकती हैं। जानें शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से किन राशियों की चमकेगी किस्मत।

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शुक्र का नक्षत्र गोचर: 29 जुलाई से इन 4 राशियों का गोल्डन पीरियड होगा शुरू

वृषभ राशि-

वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र नक्षत्र परिवर्तन से इस राशि वालों शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। इस समय रोजी-रोजगार में तरक्की मिल सकती है। कुछ जातकों को आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। उच्चाधिकारी आपके काम से प्रभावित होंगे और आपकी लीडरशिप क्वालिटी चमकेगी। परिवार से जुड़ी परेशानियां खत्म होंगी और सुख-शांति का अनुभव करेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह गोचर साहस में वृद्धि करेगा। पराक्रम रंग लाएगा। इस दौरान भाग्यवश आपके अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। प्रेम-संबंधों में मजबूती आएगी और तालमेल में वृद्धि का अनुभव करेंगे। सामाजिक मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत हैं। भूमि, भवन और वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। अटके हुए धन की वापसी होने से बैंक-बैलेंस बढ़ सकता है।

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सिंह राशि

सिंह राशि के लिए शुक्र गोचर शुभ और सकारात्मक फल लेकर आ सकता है। इस समय किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी पेशा में उन्नति के योग बन रहे हैं। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। विवाहित जातकों का जीवनसाथी के साथ रिश्ता मजबूत होगा और सिंगल लोगों को योग्य विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति मजबूत होगी।

मकर राशि-

मकर राशि के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपको धन संबंधी मामलों में विजय प्राप्त होगी। अटके हुए काम पूरे होंगे। भौतिक सुख-संपदा में वृद्धि के योग हैं। आय के नए मार्ग बनेंगे और पुराने साधनों से भी रुपए-पैसे का आगमन होगा। परिवार के सदस्य या रिश्तेदार से अच्छी खबर मिल सकती है। निवेश के लिए यह समय अत्यंत शुभ कहा जाएगा। किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

ग्रह और नक्षत्रों का राशि पर असर
फेंगशुई
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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