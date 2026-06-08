शुक्र गोचर 2026: अगले 26 दिन इन 6 राशियों के लिए रह सकते हैं खास, बन सकते हैं धन लाभ के योग
ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को सुख-सुविधा, प्रेम और धन से जोड़कर देखा जाता है। वहीं गुरु ग्रह को भाग्य, ज्ञान और तरक्की का कारक माना गया है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 8 जून 2026 को शुक्र ने मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश किया है।
वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सुख, वैभव, प्रेम और धन का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं गुरु ग्रह को ज्ञान, भाग्य और समृद्धि का प्रतीक कहा जाता है। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार 8 जून 2026 को शुक्र ने मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश किया है। पंचागं के अनुसार शुक्र 4 जुलाई 2026 तक कर्क में ही रहेंगे। करीब 26 दिनों तक कर्क राशि में रहकर शुक्र कई राशियों को शुभ फल देंगे। खासकर धन, करियर और कारोबार से जुड़े मामलों में कुछ लोगों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं।
आइए जानते हैं, किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर धन भाव में हो रहा है। इस दौरान आय में बढ़ोतरी के अवसर मिल सकते हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना रहेगी। परिवार के साथ समय अच्छा बीत सकता है। बचत करने में भी सफलता मिल सकती है। आर्थिक मामलों में पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर रहने के संकेत हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि में ही शुक्र का प्रवेश हुआ है। इसका असर सीधे व्यक्तित्व और मान-सम्मान पर पड़ सकता है। नौकरी और कारोबार में नई संभावनाएं सामने आ सकती हैं। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ संबंधों में मधुरता बनी रह सकती है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय लाभदायक माना जा रहा है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। कारोबार में लाभ मिलने के संकेत हैं। दोस्तों और परिचितों के सहयोग से भी फायदा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन रहे हैं।
तुला राशि
तुला राशि वालों को करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी के संकेत हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। अधिकारियों का सहयोग मिलने से कई काम आसानी से पूरे हो सकते हैं।
वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान भाग्य का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। लंबी दूरी की यात्रा लाभदायक साबित हो सकती है। करियर और कारोबार में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए यह समय साझेदारी और रिश्तों के लिहाज से शुभ माना जा रहा है। व्यापार में साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में स्थिति मजबूत हो सकती है। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं। परिवार में खुशियों का माहौल बना रह सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
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