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Shukra Gochar: 8 जून से इन 3 राशियों पर बरसेगी शुक्रदेव की कृपा, होगा लाभ ही लाभ

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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Shukra Gochar 8 June 2026: शुक्र एक निश्चित समय में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। अब शुक्र का गोचर चंद्रमा की कर्क राशि में होने वाला है। जानें शुक्र के कर्क गोचर से किन राशियों की चमक सकती है किस्मत।

Shukra Gochar: 8 जून से इन 3 राशियों पर बरसेगी शुक्रदेव की कृपा, होगा लाभ ही लाभ

Horoscope Venus Transit in Cancer 2026: सुख-संपदा के कारक शुक्र जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में आते हैं, तो मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव डालते हैं। शुक्र गोचर कई राशियों को अत्यंत शुभ व लाभकारी परिणाम प्रदान करता है। मान्यता है कि शुक्र की शुभ दृष्टि सुख-सुविधाएं, आकर्षण, प्रेम-संबंधों में सुधार और ऐश्वर्य लेकर आती है। इस समय शुक्र मिथुन राशि के गोचर में हैं और जून में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि पर मन के कारक चंद्रमा का आधिपत्य है। शुक्र के कर्क गोचर से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव होंगे। जानें शुक्र का कर्क गोचर किन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

शुक्र का कर्क गोचर कब होगा: द्रिक पंचांग के अनुसार, शुक्र 08 जून 2026 को शाम 05 बजकर 47 मिनट पर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और इस राशि 3 जुलाई 2026 विराजमान रहेंगे।

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शुक्र का कर्क गोचर इन राशियों को देगा शुभ फल-

1. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए शुक्र गोचर किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। इस समय आपकी आय में वृद्धि की संभावना है। पारिवारिक समस्याएं खत्म होती नजर आएंगी और परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे। इसके अलावा प्रमोशन और आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारिक स्थिति बेहतर होगी। अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। विवाहित जातक जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए शुक्र गोचर अत्यंत शुभ रहने वाला है। इस समय आर्थिक लाभ होगा और मानसिक परेशानियां खत्म होंगी। व्यापार को बढ़ाने के अच्छे मौके सामने आएंगे। आकस्मिक धन लाभ होगा, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। सेहत अच्छी रहेगी। नौकरी में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अविवाहित जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

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3. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन अच्छे परिणाम प्रदान कर सकता है। इस समय आपको आय के नए-नए स्रोत मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से अच्छा मोड़ आ सकता है। नौकरी की तलाश करने वाले लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। सीनियर आपके काम से प्रसन्न होंगे। व्यापार में उन्नति मिल सकती है। कुछ व्यापारियों को नई डील या सौदा मिलने की संभावना है। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्यवश अटके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari

संक्षिप्त विवरण

सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा हैं और इस संस्थान के साथ करीब 5 वर्षों से अधिक समय से जुड़ी हैं। इन्हें डिजिटल पत्रकारिता में करीब 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है। यहां वह ग्रह राशि परिवर्तन, टैरो, वैदिक ज्योतिष, फेंगशुई, अंकराशि, रत्न शास्त्र और व्रत-त्योहार आदि से जुड़ी खबरें लिखती हैं।


विस्तृत बायो


परिचय और अनुभव

सौम्या तिवारी की ग्रह राशि परिवर्तन, व्रत-त्योहार, सामुद्रिक शास्त्र, अंकज्योतिष, वास्तु शास्त्र एवं फेंगशुई, कथा-कहानी जैसे विषयों पर अच्छी पकड़ है। उन्हें ज्योतिष एवं धार्मिक विषयों में करीब 6 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं और धर्म व ज्योतिष (एस्ट्रोलॉजी) सेक्शन का हिस्सा हैं।


इसके अलावा उन्होंने मनोरंजन (एंटरटेनमेंट) और राजनीतिक (पॉलिटिक्स) विषयों पर भी विभिन्न मीडिया संस्थानों में काम किया है। लाइव हिन्दुस्तान में सौम्या की टॉप परफॉर्मेंस रही है, जिसके लिए उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। खाली समय में वह धार्मिक ग्रंथों और पुराणों का अध्ययन करना और पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना पसंद करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

सौम्या तिवारी ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक (बीए) किया है और जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जनसंचार एवं पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हैदराबाद की लोकल न्यूज वेबसाइट इंडिलिक्स से पहली नौकरी का प्रस्ताव मिला।


इसके बाद वह जनसत्ता (द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप), द क्विंट और जी न्यूज जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों से जुड़ी रहीं। साल 2020 में वह लाइव हिन्दुस्तान के धर्म व ज्योतिष सेक्शन का हिस्सा बनीं।


व्यक्तिगत रुचियां

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की रहने वाली सौम्या तिवारी को धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों की जानकारी जुटाना पसंद है। इसके अलावा उन्हें नई-नई जगहों पर घूमने का भी शौक है।


विशेषज्ञता

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वास्तु शास्त्र
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