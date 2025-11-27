Hindustan Hindi News
2026 के शुरु में शनि की राशि में होंगे शुक्र, राशियों में रहेगी हलचल, 2026 में किस-किस राशि में गोचर करेंगे शुक्र

2026 के शुरु में शनि की राशि में होंगे शुक्र, राशियों में रहेगी हलचल, 2026 में किस-किस राशि में गोचर करेंगे शुक्र

संक्षेप:

साल 2026 में शुक्र कई राशियों में गोचर करेंगे। शुक्र का गोचर शनि की मकर और कुंभ राशि में नए साल में होगा। आमतौर पर शुक्र किसी राशि में 23 दिन, 30 दिन या 20-40 दिन होता है। शुक्र का आपकी लाइफ में बहुत खास स्थान है। आइए जानें 2026 में और साल के शुरू में शुक्र क्या प्रभाव दिखाते हैं। 

Thu, 27 Nov 2025 09:37 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
शुक्र नए साल में बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्र 13 जनवरी को मकर राशि में जाएंगे। मकर राशि शनि की राशि है। अभी शुक्र वृश्चिक राशि में हैं, साल के शुरू में धनु राशि में जाएंगे। इसके बाग फरवरी में शुक्र फिर कुंभ राशि में जाएंगे। इस शनि की राशि में एक के बाद एक जाएंगे। शुक्र और शनि की युति बहुत अधिक बदलाव लाएगी। नएसाल में शुक्र कई राशियों के लिए अत्यंत शुभ, लाभकारी और वैभव बढ़ाने वाला समय लाएंगे। मतौर पर शुक्र किसी राशि में 23 दिन, 30 दिन या 20-40 दिन होता है। शुक्र का आपकी लाइफ में बहुत खास स्थान है। आइए जानें 2026 में और साल के शुरू में शुक्र क्या प्रभाव दिखाते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुक्र की स्थिति को समझिए

नए साल 2026 की शुरुआत शुक्र की स्थिति महत्वपूर्ण रहने वाली है। शुक्र को दैत्यों का गुरु कहा गया है और यह प्यार, आकर्षण, वैभव, धन, सुख-सुविधा, लाइफ पार्टनर, और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है। शुक्र बृहस्पति और शनि ग्रहों की तुलना में तेज गति से गोचर करते हैं। अगर आपकी राशि में गुरु चल रहे हैं, तो वित्तीय समृद्धि और प्रसिद्धि दिलाते हैं। शुक्र की महादशा 20 साल तक रहती है। अगर यह अच्छी स्थिति में है, तो यह व्यक्ति को अपनी महादशा के दौरान अपार सफलता देते हैं। शुक्र अगर दूसरे भाव, 5वें भाव या ग्यारहवें भाव में हैं, तो अद्भुत परिणाम देते हैं।

नए साल जनवरी में शुक्र के शनि राशि में जाने पर किस राशि पर असर

मेष राशि राशि वालों के करियर और बिजनेस में शुक्र लाभ दिलाएंगे। इनकम कई जगह से होगी। शुक्र आपको वैभव देंगे। विवाह के योग बनेंगे। सरकारी नौकरी के चांस भी बन सकते हैं। शुक्र तुला राशि के स्वामी हैं, इसके चौथे भाव में आकर शुक्र आपको संपत्ति सुख-सुविधाएं देंगे। माता की तरफ से चिंताएं समाप्त होंगी। कई समस्याएं अपने आफ खत्म होंगी। कुल मिलाकर मेंटली रिलेक्सेशन, घर-परिवार में सुख और आर्थिक तौर पर आप समृद्ध होंगे। मकर राशि वालों के लिए शुक्र बहुत शुभ रिजल्ट लाएंगे। बिजनेस और करियर दोनों में आपके लिए अच्छी खबरे आएंगी। मकर राशि के लोगों की पर्सनेल्टी में चार चांद तो लगेगें ही, साथ ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। लंबे समय से कोई प्रोजेक्ट अटका है, वो पूरा होगा। इनकम बढ़ेगी।

शुक्र गोचर 2026

साल 2026 में शुक्र मकर से लेकर कुंभ, मीन, मेष, मिथुन,कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में गोतर करें।

शुक्र का मकर राशि में गोचर:जनवरी 13, 2026, मंगलवार 03:39:31 बजे

शुक्र का कुम्भ राशि में गोचर:फरवरी 6, 2026, शुक्रवार 00:51:38 बजे

शुक्र का मीन राशि में गोचर:मार्च 2, 2026, सोमवार 00:37:18 बजे

शुक्र का मेष राशि में गोचर:मार्च 26, 2026, गुरुवार 04:49:43 बजे

शुक्र का वृषभ राशि में गोचर:अप्रैल 19, 2026, रविवार 15:27:01 बजे

शुक्र का मिथुन राशि में गोचर:मई 14, 2026, गुरुवार 10:34:42 बजे

शुक्र का कर्क राशि में गोचर:जून 8, 2026, सोमवार 17:27:08 बजे

शुक्र का सिंह राशि में गोचर:जुलाई 4, 2026, शनिवार 19:03:09 बजे

शुक्र का कन्या राशि में गोचर:अगस्त 1, 2026, शनिवार 09:23:01 बजे

शुक्र का तुला राशि में गोचर:सितंबर 2, 2026, बुधवार 13:40:01 बजे

शुक्र का कन्या राशि में गोचर:नवंबर 4, 2026, बुधवार 14:26:15 बजे

शुक्र का तुला राशि में गोचर:नवंबर 22, 2026, रविवार 16:53:59 बजे

शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर:जनवरी 1, 2027, शुक्रवार 23:08:48 बजे

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

